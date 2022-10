Guillaume Lemay-Thivierge traite la démasquée de «menteuse finie» sur scène

La démasquée de cette semaine n’a peut-être pas réussi à berner tous les enquêteurs, mais au moins, elle aura réussi à berner son ami Guillaume Lemay-Thivierge.

Après une étonnante interprétation de I’m Like a Bird, de Nelly Furtado, c’est l’adorable Bébéluga qui a malheureusement été éliminée par le public.

Juste avant qu’elle ne soit démasquée, les enquêteurs ont fait leurs prédictions finales.

Si les noms de Sophie Nélisse, de Rosalie Vaillancourt et de Catherine Brunet ont été évoqués, pour Stéphane Rousseau (oui, oui, encore lui), il n’y avait aucun doute que dans le costume se cachait Mariana Mazza.

Et Rousseau avait raison.

Quand elle fut démasquée, tout le monde était surpris (sauf Steph) mais personne autant que l’animateur de l’émission.

«Mariana Mazza, t’es une menteuse finie!» a crié GLT quand le visage de l'humoriste fut dévoilé.

L’animateur a raconté que, quelques jours à peine avant le tournage, il a vu Mariana et qu'elle a bien joué le jeu.

«Elle est venue souper à la maison et m’a posé des questions sur Chanteurs masqués comme si madame ne connaissait absolument rien de tout ça.»

Mariana semble s’être bien amusée: «Il me posait des questions: "Toi est-ce que tu ferais ça?" et j’ai dit: "Bin non je n’ai pas assez de temps pour ça dans mon horaire"».

Mazza a déclaré qu'elle a adoré son expérience. L’humoriste était assez triste d’avoir été démasquée. «Je ne veux pas rentrer chez moi!» a-t-elle lancé.

Pendant ce temps-là, rappelons que Stéphane Rousseau est en avance pour remporter l’oreille d’or, et ça, ça reste la grande surprise de tout ça.

