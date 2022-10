Intimidation à Occupation Double: 5 choses qu’on a apprises dans l’épisode de dimanche soir

Départs, formation, pause d'une semaine: comme on pouvait s’y attendre, l’épisode en entier d’OD Martinique de dimanche soir a été consacré au scandale d’intimidation qui ébranle la téléréalité de Noovo depuis plusieurs jours maintenant. Voici cinq choses qu’on a apprises lors de l’émission spéciale qui était fort attendue.

Des interventions répétées de la production

La production d’Occupation double est intervenue dans la maison des gars, le 20 septembre, pour demander à certains candidats de changer leurs comportements dans l'espoir d'améliorer l’ambiance dans la maison des gars. Il a été question de propos problématiques qu'auraient tenus des candidats, mais qui n'ont pas été diffusés.

Cette intervention a eu lieu quelques jours avant le départ de Jonathan, qui, aux yeux de plusieurs, a subi de l'intimidation de la part d'Isaack, de Philippe et de Félix.

Photomontage Marilyne Houde Jonathan a quitté l’aventure lorsque Clémence, son coup de coeur, a été éliminée par les autres gars.

Une semaine plus tard, Philippe a été rencontré en solo par une employée de la production. Dans un extrait diffusé dimanche, on la voit aborder notamment le mouvement #MeToo et la masculinité toxique avec le candidat. On ne sait toutefois pas les gestes ou les paroles de Philippe qui lui ont valu cette intervention.

Deux autres interventions avaient eu lieu plus tôt dans l'aventure, une dans la maison des filles et une autre dans le CA, cette troisième maison dans laquelle des candidats prennent des décisions sur l’aventure.

Philippe et Isaack sont revenus au Québec avec des proches

La production de l'émission a rencontré Philippe et Isaack individuellement pour leur annoncer leur exclusion de l'aventure. La productrice exécutive d'Occupation Double, Marie-Pier Gaudreault, et le directeur des communications de l’émission, Charles Lemay, se sont rendus en Martinique pour gérer la crise. Des membres de la famille des candidats exclus étaient aussi du voyage.

Félix, qui a également contribué à l’intimidation dans la maison des gars, a quitté l’aventure lui aussi. Il avait toutefois déjà été éliminé lorsque la production a décidé d'intervenir.

Kiana et Florence ont quitté la Martinique

Après le départ de Philippe et d’Isaack, les candidats qui le souhaitaient ont pu faire leurs valises pour le Québec. C’est ce qu’a choisi de faire Kiana, qui était matchée avec Philippe lors du dernier épisode qui a été diffusé.

«Quand on a appris ce qu’il se passait à l’extérieur, je n’ai pas senti que ma place était dans les maisons», a-t-elle lancé sous le coup de l’émotion, alors qu’elle s’apprêtait à revenir au Québec.

Florence, qui était liée à Isaack dans l'émission, a elle aussi décidé de mettre fin à son aventure. Elle a fait part de son choix après avoir assisté à la formation sur l’intimidation avec les autres candidats.

«J’avais aucune idée de ce qu’il se passait, ça ne me ressemble pas. [...] Je ne me sens plus bien ici», a-t-elle expliqué. «Avec tout ce qui vient de se passer, c’est trop pour moi», a-t-elle dit avant d’annoncer sa décision aux candidats.

«Soyez indulgents, soyez gentils. Profitez-en. Je veux vous voir rire et avoir du fun!»

Jimy aussi victime d’intimidation?

Après la formation sur l’intimidation, Jimy a laissé entendre à d’autres candidats qu’il avait été personnellement affecté par des gestes de certains candidats.

«C’est triste en tabarouette. Moi-même, j’ai aussi vécu ça [l'intimidation dans la maison des gars]. Je ne suis pas moi-même depuis le début, et c’est un peu pour ça. Là, je suis moi-même et ça fait du bien.»

Une pause d’une semaine

À cause des événements des dernières semaines, l’équipe d’OD a décidé de prendre une pause d’une semaine, a annoncé l’animateur Jay Du Temple à la fin de l'épisode. Les émissions quotidiennes, qui devaient être diffusées de lundi à jeudi, sont donc annulées.

Photo courtoisie, Noovo L'animateur de l'émission OD Martinique, Jay Du Temple

Occupation Double reviendra à l’antenne dimanche prochain. L'épisode sera composé d'extraits des activités qui avaient déjà été filmées dans les dernières semaines, selon le chroniqueur de La Presse Hugo Dumas. Isaack, Philippe et Félix ne seront pas montrés.

Pour le moment, la finale est toujours prévue le 27 novembre, selon Hugo Dumas.

