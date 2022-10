5 choses à savoir sur l'influenceuse française Élodie Costa qui a déclenché l'immense rassemblement dans un A&W de Montréal

Vous avez probablement entendu parler du rassemblement monstre dans un A&W de Montréal cette semaine, organisé par une tiktokeuse française du nom d’Élodie Costa.

Bien que personne n’ait vraiment compris pourquoi l'événement a autant dégénéré, on peut en déduire que la star européen est très populaire auprès des jeunes (et des Français) au Québec.

Mais pourquoi donc? (À cause de TikTok)

Mais alors quand même voir qui est cette femme (populaire sur TikTok)

Voici 5 choses à savoir sur la chanteuse et tiktokeuse française Élodie Costa:

1. Elle est une influenceuse et chanteuse de 41 ans

Élodie Costa est née le 26 mai 1981 à Nice, dans le sud de la France. Elle est atteinte de nanisme et se sert de ses différentes plateformes pour parler de sa condition et véhiculer un message d’espoir et de respect des différences.

2. Elle a participé à la version française de La Voix (les Français appellent ça The Voice, évidemment)

Elle ne semble pas avoir eu une grande aventure à l’émission, mais son interprétation de Si maman si, de France Gall, lui a valu une belle hausse de popularité.

3. Une est une vedette Tiktok qui prône la différence

Est-ce qu'on vous a déjà parlé de TikTok?

Élodie Costa s’est servie de la vitrine de The Voice pour se bâtir une communauté d’abonnés sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok.

Elle y publie des vidéos de son quotidien.

4. Sa chanson «Melodie» est un succès en France et sur Tiktok

Son single «Melodie» a amassé plus de 1,5 million de téléchargements partout dans le monde et son clip a été visionné plus de 4,6 millions de fois depuis son lancement il y a près d’un an.

On croirait presque entendre un agréable mélange de IMA et de Shilvi.

5. Évidemment, elle a paralysé un A&W de la rue Sainte-Catherine en octobre 2022

De passage au Québec, la star a lancé une invitation sur les réseaux sociaux pour convier ses abonnés à une rencontre dans un fast food du Plateau-Mont-Royal. Alors qu'elle attendait une vingtaine de fans, ce sont plutôt des centaines de personnes qui se sont présentées, soit beaucoup plus que la capacité d'accueil du petit restaurant.

Nos collègues du 24h on donné tous les détails de l'événement ici. Le tiktokeur «Florian au Canada», qui accompagne Mme Costa dans son périple canadien, a expliqué qu'il ne s'attendait pas du tout à une telle foule, ce qui a forcé l'annulation de l'événement après seulement 15 minutes.

Résultat, tout le monde au Québec sait maintenant qui est Élodie Costa.

Au Sac de Chips, nous avons déjà amené Florian manger sa première poutine:

