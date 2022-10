Karine St-Michel répond à Julie Snyder et met les choses au clair

Ça brasse pas mal à Occupation Double ces temps-ci.

Le passage de la productrice Julie Snyder à Tout le monde en parle ce dimanche, censé calmer les choses, a suscité beaucoup de réactions et ce autant chez le public que chez les anciens participants de l’émission.

Photo Tout le monde en parle

Ces derniers ont d’ailleurs réagi aux propos de la femme d’affaires sur leurs plateformes.

Charles Montigny a donné sa version des faits au sujet de la saga du manque de nourriture, et c’est maintenant au tour de Karine St-Michel d’OD Bali et OD Chez nous de nuancer les propos de Mme Snyder.

Dans une story sur Instagram, elle apporte sa version des faits quant à son retour surprise lors d’une «twist» à OD Chez nous. Sur les ondes de Radio-Canada, Julie Snyder avait affirmé que les candidats étaient toujours bien heureux de participer à l’aventure, et que la preuve était que plusieurs choisissent de revenir, comme Karine.

«Je viens d’écouter TLMEP. Je tiens simplement à préciser que je n’ai JAMAIS DEMANDÉ de refaire OD. La production m’a contacté pour me le proposer et j’ai dit non sur le coup» lance l’ex-candidate.

Capture d'écran Instagram @karinestmichel_

«Ils m’ont ensuite convaincue en me disant qu’ils allaient montrer la vraie Karine cette fois-ci et qu’ils n’allaient pas me faire mal paraître. Ils m’ont aussi promis de m’aider dans mes projets artistiques à ma sortie. Des promesses qui ne furent pas tenues», poursuit-elle.

Capture d'écran Instagram @karinestmichel_

«Ce n’est pas grave, c’est sans rancune parce que souvent la vie fait bien les choses. Et je ne suis pas sarcastique, c’est 100% sincère», conclut Karine.

La production n’a pas répondu au commentaire de Karine St-Michel.

