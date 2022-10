Bono s’excuse (enfin) pour l’album plate de U2 imposé sur nos iPhones

Le temps est aux mea culpa.

Après Julie Snyder, c’est maintenant au tour du chanteur irlandais Bono d’offrir ses excuses au public.

Est-ce pour s’être immiscé au sein de plusieurs gouvernements au cours des années? Non.

Est-ce pour avoir rendu les verres fumés cool? Non plus.

Est-ce pour avoir inventé le chiffre QUATORZÉ? Même pas!

Dans son nouveau mémoire Surrender: 40 Songs, One Story, l’homme de 62 ans revient sur un traumatisme collectif que nous avons tous vécu.

Le Songs Of Innocence-gate, c'est-à-dire, la fois où Apple a imposé le nouvel album de U2 à l’entièreté des utilisateurs de leurs produits. L’album avait été téléversé sur tous les iPhones, iPads et tablettes, et ce, sans le consentement des utilisateurs.

Si à l’époque, donner gratuitement un nouvel album du plus gros groupe rock de la planète aurait pu sembler comme une bonne idée, la réception a été totalement différente.

Dans son mémoire, Bono précise que le «stunt» était son idée, et que c’est lui qui s’est rendu dans les bureaux d’Apple pour convaincre Tim Cook d’embarquer.

Le leader de U2 affirme qu’il voulait simplement faire un cadeau à la planète. Il était loin de se douter que ça allait être un cadeau empoisonné. La manœuvre d’Apple a été vivement critiquée et ça a même ouvert un débat sur les droits des utilisateurs d'appareils électroniques.

«Au début, je croyais que ce n’était qu’une petite chicane sur le web, mais rapidement, c’est devenu une discussion sérieuse sur le “big tech”. Je prends l’entièreté de la responsabilité. Je croyais que si on rendait notre musique accessible, les gens s’y intéresseraient. Pas vraiment...»

Surrender: 40 Songs, One Story sera disponible à partir du premier novembre.

