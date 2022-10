On dirait que Matthew Perry voudrait que Keanu Reeves soit mort

Dans son autobiographie qui paraîtra sous peu, l’interprète de Chandler dans Friends fait plusieurs allusions étranges à la mort de Keanu Reeves.



En fait, comme le rapporte Consequence, chaque fois que Perry mentionne le décès de quelqu’un dans son bouquin Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, il se demande pourquoi ce n’est pas plutôt Keanu Reeves qui a passé l’arme à gauche.



Depuis que de nombreux médias ont eu accès à des extraits du livre avant sa sortie, il fut abondamment mention des problèmes de consommation de Perry et du fait que ceux-ci ont failli lui coûter la vie.

• À lire aussi: Matthew Perry a failli mourir après une explosion du côlon causée par sa dépendance aux opiacés

• À lire aussi: David Schwimmer se moque de Jennifer Aniston en recréant une photo



Ces problèmes étaient bien sûr connus, mais peu de gens se doutaient de leur gravité.

En ce qui concerne la fascination de Perry pour la mort de l’acteur de La Matrice, il s’agit toutefois d’une révélation qui en étonne beaucoup.



Il aborde notamment ce sujet lors d’un passage sur la mort par overdose de River Phoenix en 1993.



«Comment se fait-il que des penseurs originaux comme River Phoenix et Heath Ledger sont morts, mais que Keanu Reeves est toujours des nôtres?», écrit l’acteur de 53 ans.

• À lire aussi: Jason Momoa pêche les fesses à l’air

Plus loin dans le livre, il en vient à parler de la mort du comique Chris Farley.



«J’ai donné un coup de poing pour défoncer le mur de la salle d’habillage de Jennifer Aniston quand je l’ai appris», raconte Perry.

«Et Keanu Reeves est toujours des nôtres», ajoute-t-il.



Personne ne semble comprendre ces allusions à la mort de Keanu Reeves.

Matthew Perry et ce dernier n’ont jamais travaillé ensemble et rien de permet de croire qu’ils entretiennent une animosité.



La biographie de Perry Friends, Lovers and the Big Terrible Thing disponible à compter du 1er novembre et il faudra vraisemblablement attendre jusque là pour voir si elle contient une quelconque explication ou mise en contexte à ce sujet.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s