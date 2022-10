Un candidat qui fait un malheur à Révolution est le fils d'un couple de vedettes

Un candidat qui a gagné le cœur des téléspectateurs à Révolution est le fils d'un couple de vedettes québécoises très populaires.

Si vous écoutez Révolution, vous êtes probablement, comme plusieurs, tombés sous le charme de Théo, âgé de 15 ans. Après un numéro poignant lors des auditions, le jeune homme a offert, dimanche dernier, une performance impressionnante sur une pièce de Cœur de Pirate durant l'étape des face-à-face, performance qui lui a d'ailleurs valu sa place à la prochaine étape.



PHOTO COURTOISIE / OSA IMAGES / TVA



Dans La Presse de mardi matin, on apprend que Théo est le fils de deux vedettes québécoises bien aimées du grand public, soit France Beaudoin et Vincent Graton.



Eh oui, le couple se fait très discret quant à sa famille dans l'espace public, mais France et Vincent sont les parents de Théo ainsi que de Juliette. Le texte de La Presse mentionne que les parents ont choisi de ne pas apparaître à l'écran pour éviter que les mauvaises langues crient au favoritisme.



Après de telles performances, il n'y a pas à dire: Théo mérite sa place.

Revoyez la performance de Théo à Révolution ci-dessous:

D'ailleurs, le danseur était de passage à Salut Bonjour, lundi matin, aux côtés de Sébastien, un autre concurrent qui a brillé dimanche soir. Voyez leur entrevue avec Sabrina Cournoyer et Gino Chouinard ci-dessous:

On lui souhaite la meilleure des chances pour la suite de l'aventure!



Ne manquez pas Révolution le dimanche à 19h30, à TVA et sur TVA+.

