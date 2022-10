12 choses à savoir sur Dan Gagnon, l’humoriste québécois qui a créé la controverse en Belgique

Le Journal de Montréal nous apprenait récemment que «l'humoriste québécois le plus connu de Belgique» avait quitté son poste à la RTBF, le diffuseur public belge francophone.

Par le fait même, le #1 des quotidiens français d’Amérique nous apprenait l’existence de Dan Gagnon et nous rappelait le célèbre adage qui stipule que nul n’est prophète en son pays.

Avant d’aller plus loin, rappelons la controverse au coeur de laquelle s’est retrouvé l’animateur et humoriste.



Employé par la RTBF (Radio-télévision belge de la Communauté française), Gagnon y est allé d’une chronique incendiaire sur la décision de son employeur de diffuser la Coupe du Monde de soccer 2022 attribuée Qatar, et ce, en dépit des milles et une allégations de violations des droits humains lors de la construction stades où se joueront les matchs.



Et cette chronique a été livrée à heure de grande écoute, en direct sur Tipik, une chaîne appartenant bien sûr à la RTBF.



Dans les jours suivant l’intervention musclée de Dan Gagnon, il fut annoncé que la RTBF et lui avaient coupé les ponts.

Le principal intéressé précisera ensuite que c’est en raison d’un différend lors de négociations qu’il a préféré quitté, mais n’empêche, le résultat est le même: après avoir fait paraître très mal la RTBF, il n’a plus été revu sur les ondes de celles-ci.

Mise au point.

1) les chroniques s'arrêtent parce qu'un point de négo a coincé. Ils voulaient garder mon prix confidentiel. Moi pas. Ils n'ont pas bougé. Je n'ai pas signé.



2) Mon souper idéal: AOC, Malcom X, John Oliver, Greta et la nouvelle petite sirène.



Ça devrait filtrer. — Dan Gagnon (@DanGagnon) October 4, 2022

Bref, voici 12 choses à savoir sur Dan Gagnon, l’humoriste québécois le plus connu de Belgique.

1- Il est né le 28 mars 1983 et a grandi à Disraeli, près de Thetford Mines.

2- Il a déménagé en Belgique en 2004, alors qu’il était étudiant, pour suivre son amoureuse, la journaliste et auteure belge Myriam Leroy, qu’il avait rencontrée à l’université Laval.

3- Gagnon et Leroy ont formé un couple jusqu’en 2013.

4- Peu de temps après son arrivée au pays de Jacques Brel, fort d’une formation en communications, il se retrouve à la tête d’une émission de radio matinale sur les ondes de NRJ Belgique.

5- Il présente son premier one-man show intitulé «L’excellent spectacle de Dan Gagnon» en 2012, après avoir lui-même loué une salle de 2000 places et écoulé tous les billets en 46 jours.

6- Au cours des années suivantes, il multiplie les apparitions médiatiques (chroniques à la télé et à la radio), avant de lancer en 2014 le premier talk-show de fin de soirée en Belgique, le ​​Dan Late Show.

7- Aussi en 2014, 10 ans après son arrivée dans le plat pays, il obtient la double citoyenneté belge et canadienne.

8- Il crée en 2015 la web-série Presque normal, qui constitue sa deuxième collaboration avec la RTBF, après le Dan Late Show.

9- Pour son deuxième spectacle S01E02, il innove avec le concept de «tournée pirate» où les spectateurs sont invités à payer la somme qui leur convient, selon leur appréciation de la représentation.



10- Ses troisième et quatrième spectacles, Première tournée d'adieu et Rose, voient le jour en 2016 et 2017 respectivement.



11- En 2017, il lance également le balado Dan Gagnon gratuitement dans lequel il rencontre des personnalités connues outre-Atlantique.

12- Après sa chronique controversée sur la participation de son employeur au Mondial qatari, il démissionne de son poste à la RTBF.

