Une star internationale s’en vient à Chanteurs masqués et voici qui ça pourrait être

La grosse vedette internationale mystère s’approche du Québec...

Depuis le début de la deuxième saison de Chanteurs masqués, on sait qu’une vedette internationale débarquera bientôt au Québec pour se joindre à la populaire émission du dimanche.

Presque chaque semaine, on a droit à une capsule indice qui est censée nous aider à deviner l’identité de cette star mystère.

Mais de qui s’agit-il? Étudions un peu ce que nous avons comme indices.

1) Dans la première capsule, on voit un drapeau américain posé sur la Floride. Notre vedette semble être sur scène devant une foule en délire. Ça nous laisse donc croire qu’on a affaire à un chanteur ou une chanteuse (mais on ne sait jamais)...

2) Dans la deuxième, notre vedette est vêtue d’une longue cape noire et est en train de monter à bord d’un avion en Allemagne.

3) Dans la suivante, on voit l’avion survoler la France. Sur le téléphone de la star, on lit le code 1996. Elle regarde ensuite des photos d’enfance des quatre enquêteurs avant de manquer de piles.

4) C’est dans la quatrième capsule qu’on entend enfin parler le mystérieux personnage. Iel tient dans sa main le billet d’avion d’un vol de Las Vegas jusqu’à Montréal. Sur le billet, on apprend que son nom est Chat Sphynx.

«Bonjour Québec. Je prends mon envol et atterris bientôt chez vous. Vous et moi avons toujours été proches, même quand je voyage autour du monde. Vous êtes toujours dans mon cœur. À bientôt Québec!»

5) Dans la capsule de cette semaine, on en apprend enfin un peu plus sur le mystérieux minou. Arrivé au Québec, on voit le chat sortir de l’avion et donner des clés de maison à un agent de sécurité avant d’entrer dans une voiture. «Je voyage rarement tout seul. Mais ce soir, je t’aime en solo. Même les Américaines comprennent.»

C’EST TOUT.

Si ces indices sont flous, certains enquêteurs ont quand même osé s’avancer quant à l’identité de la personnalité. Stéphane Rousseau croit que ça pourrait être Céline Dion. Anouk Meunier pense que ça pourrait être Geri Halliwell, des Spice Girls.

Réflexions du Sac de chips:

L’indice du «Voyage solo» nous porte à croire que la personne est peut-être dans un groupe ou un duo, ce qui nous fait pencher vers Brandy OU Monica.

Mais on sait aussi que ça pourrait être une attrape (on connaît Chanteurs masqués), alors on va aussi ajouter Mariah Carey et Jessica Simpson. Et pourquoi pas Nancy Wilson, du groupe Heart, qui a chanté Alone (voyage solo...)?

Nous avons l’impression que nous saurons de qui il s’agit avant trop longtemps...

