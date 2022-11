Pierre Hébert se déguise en Christine Morency pour l'halloween, et c'est parfait

L’animateur Pierre Hébert est reconnu pour ses plaisanteries et ses tours qu’il fait subir aux gens qui l’entourent. Eh bien, en ce lundi d’Halloween, il a une fois de plus surpris sa collègue Christine Morency à l’émission de radio Complètement midi, en se costumant en elle!

Eh oui, l'animateur s’est déguisé en Christine Morency, et c’est tout simplement parfait.

L’ambiance était donc à la rigolade dans les studios, et celle qui est présentement en rodage de son tout premier one woman show, Grâce, n'arrivait pas à croire que son collègue se soit costumé en elle. Et nous non plus!

C'est par l'entremise d'une story Instagram que le moment a été partagé, et c'est complètement hilarant comme Pierre Hébert a encore une fois réussi son coup!

Voyez la réaction de Christine Morency ci-dessous:

Rappelons que l’humoriste avait piégé sa coanimatrice, il n’y a pas tellement longtemps, en lui faisant manger du chocolat périmé.

