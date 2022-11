Les prédictions complètement ridicules pour 2023 d’une voyante bulgare morte il y a 25 ans commencent à circuler et c’est aussi débile que vous pouvez l’imaginer

L’an de grâce 2022 tire à sa fin et comme le veut désormais la coutume, des sites internet de partout dans le monde vont publier ce qu’a envisagé Baba Vanga pour la prochaine année.



Mais qui est Baba Vanga?

• À lire aussi: Morte il y a 20 ans, une voyante bulgare a prédit la montée de l’État islamique et le début d’une «grande guerre musulmane» en 2016

Surnommée la «Nostradamus des Balkans», la femme décédée en 1996 aurait fait, avant de mourir, des prédictions sur tout ce qui se passera d’ici 5079, année où surviendra la fin du monde.



Un soi-disant «spécialiste» de son oeuvre, le professeur Georgi Lozanov de l'Institut de Suggestologie, affirmerait qu’elle a un taux de réussite de 85% sur l’ensemble de ses prévisions.



Or, depuis que le Sac de Chips s’amuse à publier des articles relatant ses prédictions, on est plutôt d’avis que son taux de réussite avoisine les 0,7%.

À titre d’exemple, pour l’année 2020, elle avait présagé, entre autres, une tentative d’assassinat sur Vladimir Poutine, la destruction de toute l’Asie et une chute de météorites en Russie.

• À lire aussi: Une voyante bulgare morte depuis 23 ans vous offre ses prédictions pour l’année 2020

Aucune de ces choses n’est arrivée.



Pour l’année 2023 qui approche à grands pas, attachez votre tuque avec de la broche, il va se passer pas mal d’affaires!

Et allez chercher une salière, parce que tout ça n’est pas à prendre qu’avec un eul sgrain de sel; il vous faudra une couple de pincées au minimum.

L’orbite de la Terre va changer

Si cela se produit, cela aura assurément des conséquences dévastatrices sur le climat et sur toute la vie sur Terre. Super!



En étant plus près du soleil, les températures grimperaient drastiquement, toutes les formes de sujets seraient sujettes à davantage de radiations solaires.



À l’inverse, si la Terre s’éloignait du soleil, les températures chuteraient et cela nous plongerait dans une nouvelle ère glaciaire.

• À lire aussi: Voici tout ce que Nostradamus avait prédit pour 2022

Un tsunami solaire

Selon Baba Vanga, une tempête solaire sans précédent déferlera en 2023.



Lorsque de telles éruptions surviennent sur notre étoile, elles peuvent engendrer des perturbations des transmissions radioélectriques, des fluctuations sur les lignes de transmission électrique et endommager les engins spatiaux.

Pensez à ce qui est arrivé au Québec en 1989, mais sur toute la planète. Super!

Armes biologiques

Un pays puissant entamerait des recherches à grande échelle sur les armes biologiques, en expérimentant leurs effets sur des gens.

Ainsi, des centaines de milliers de personnes seraient sacrifiées par cette puissance pour mettre au point cet outil de guerre dévastateur.

Selon la Convention sur l’interdiction des armes biologiques des Nations Unies, il est interdit de réaliser de tels essais, mais le pays (qui n’est pas précisé) est au-dessus de ça, les lois. Super!

• À lire aussi: Gabriel Nadeau-Dubois est le nouveau Nostradamus

Explosion nucléaire

Une centrale nucléaire exploserait en 2023.

De toutes les prédictions de Baba Vanga, c’est celle qui a le plus de chances de se produire pour vrai, en raison de l’invasion russe en Ukraine.



Aux dernières nouvelles, la centrale nucléaire de Zaporijjia est toujours sous contrôle russe, ce qui n’augure rien de bon.

La fin des naissances

C’est à partir de 2023 qu’il sera désormais interdit de donner naissance de façon naturelle et que les humains seront produits en laboratoire.



De cette façon, les dirigeants et les scientifiques pourront faire naître le nombre idéal de personnes, tandis que les parents pourront avoir le contrôle sur l’apparence physique de leurs rejetons. Super!

• À lire aussi: Oui, l'agence de santé publique américaine a vraiment écrit un guide pour se préparer à une invasion de zombies

Un avenir reluisant

Puisque vous n’êtes sûrement pas rassasiés de savoir ce que 2023 nous réserve tous, voici les prédictions les plus importantes de Baba Vanga jusqu’à la fin des temps.

2025: L’Europe ne sera plus habitée.

2028: L’homme se rendra sur Vénus, dans l'espoir de trouver de nouvelles sources d'énergie.

2033: Les niveaux d'eau du monde augmenteront en raison de la fonte des glaciers.

2043: La transformation de l'Europe en un califat islamique sera terminée. Rome sera la capitale. L'économie du monde se développera sous la domination musulmane.

2066: L'Amérique utilisera une nouvelle arme contre les changements climatiques pour tenter de reprendre Rome.

2076: Le communisme sera de retour en Europe et dans le reste du monde.

2084: La nature renaîtra.

2100: Un soleil fabriqué par les humains illuminera le côté sombre de la planète.

2130: Avec l'aide d’extra-terrestres, les civilisations vivront sous l'eau.

2170: La Terre connaîtra une sécheresse mondiale majeure.

2187: Deux grandes éruptions volcaniques seront arrêtées avec succès.

2201: Les températures chuteront alors que les processus thermonucléaires du soleil ralentiront.

2262: Les planètes vont lentement changer d'orbite. Mars sera menacée par une comète.

2354: Un accident sur le soleil artificiel causera encore plus de sécheresse.

2480: Deux soleils artificiels entreront en collision et laisseront la Terre dans l'obscurité.

3005: Une guerre sur Mars changera la trajectoire de la planète.

3010: Une comète frappera la Lune. La Terre sera entourée par un anneau de roches et de cendres.

3797: Tout sur Terre mourra. Cependant, la civilisation humaine sera suffisamment avancée pour passer à un nouveau système solaire.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s