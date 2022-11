Valérie Plante pose comme vous ne l’avez jamais vue pour une bonne cause

En ce mois de novembre, plusieurs personnalités participent à la campagne Noeudvembre organisée par l’organisme Procure, qui lutte contre le cancer de la prostate.

Pour faire la promotion de l’initiative, une session photo a été organisée par la photographe Andréanne Gauthier. Parmi les vedettes participantes se trouvent José Gaudet, Claude Bégin et Chloée Deblois, entre autres.

Ah, et aussi la mairesse de Montréal Valérie Plante.

Sur la photo en noir et blanc, la cheffe de projet Montréal affiche un look pas mal plus glamour que celui auquel nous a habitués le politicien municipal moyen. Elle porte un veston blanc ainsi que l’emblèmatique noeud papillon lié à la campagne.

Dans la section commentaires sous la publication, la politicienne reçoit une pluie d’éloges de la part des internautes.

«Oh, Mme Plante, top modèle! Cela vous va très bien!»

«Quelle élégance Mme Plante»

«Wow bravo! Notre mairesse est magnifique en porte parole! »

Cette année marque le 9e anniversaire de Noeudvembre.

