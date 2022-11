16 acteurs que vous aimez mais dont vous ignorez peut-être le nom

Au Québec, de la télé, on en mange!



On dévore nos téléséries et on adule les acteurs qui y donnent vie à des personnages fascinants.

Certains d’entre eux deviennent même omniprésents: on les voit dans plein de téléromans, on les recroise dans les publicités à la télé et on les entend parfois même à la radio.



Toutefois, dans certains cas, il arrive que même si on pouvait reconnaître leurs visages d’entre mille, on a aucune idée de leurs noms.



Voyons voir si vous savez comment s’appellent les comédiens et comédiennes ci-dessous...

MARIE-CLAUDE FOREST/AGENCE QMI

Claude Prégent

Depuis la fin des années 70, il a fait partie de nombreuses émissions telles que L'Auberge du chien noir, Caméra Café, Cormoran et Ent’Cadieux.

Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montréal

Ève Duranceau

Découverte du grand public lors de sa participation à la série Le Négociateur, elle a aussi joué entre autres dans les films Polytechnique et Babysitter, ainsi que dans les séries Marche à l’ombre et Féminin/Féminin.

PAUL DUCHARME PHOTOGRAPHE /COURT

Fayolle Jean Sr.

Né en Haïti, le papa de Fayolle Jean Jr. a pu être vu notamment dans Bon cop Bad Cop, Trauma, Mémoires vives et District 31.

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Sophie Bourgeois

Cornemuse, C.A. et L’échappée ne sont que quelques-unes des productions auxquelles elle a participé.



Agence QMI

Charli Arcouette-Martineau

Les plus jeunes l’ont découverte dans Ramdam, mais depuis la fin de l’émission-culte de Télé-Québec, elle a aussi été vue dans Lance et compte et Mémoires vives.

MARCO WEBER/TVA NOUVELLES/AGENCE

Roger La Rue

Davantage connu des fervents du théâtre, La Rue a aussi tenu plusieurs rôles à la télé dont dans Grande ourse, Les beaux malaises et plus récemment 5e rang.

JMTL JMTL JMTL JMTL

Amélie Bernard

Inoubliable Vicky dans Les invincibles, elle a aussi joué dans Apparences, Les jeunes loups et Discussions avec mes parents.

PHOTO COURTOISIE/Agence Chantal David



Paul Dion

Véritable caméléon, il est aussi à l’aise dans un rôle d’abbé(Cormoran) que dans un rôle de motard (Hochelaga).

Joël Lemay / Agence QMI

Benoit Gouin

Actif depuis plus de 25 ans sur nos écrans, Benoit Gouin est un visage familier que l’on a vu dans d’innombrables productions québécoises tant à la télé qu’au cinéma. (Québec-Montréal, 30 vies, Gabrielle)

Courtoisie

Noémie Leduc-Vaudry

Jeune talent qu’on a remarqué dans son rôle de secrétaire de Robert Bourassa dans C'est comme ça que je t'aime, on la reverra dans la série très attendue Haute démolition.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Roger Léger

On pourrait faire la blague «Ça serait moins long de vous dire dans quoi il N’a PAS joué», mais on va quand vous nommer deux trucs auxquels il a participé: District 31 et bien sûr Catch Me If You Can, le film avec Leonardo DiCaprio.

Joël Lemay / Agence QMI

Nathalie Coupal

On peut présentement la voir dans la série Hôtel diffusée à TVA, mais durant sa carrière, elle a aussi tenu des rôles dans Mirador et dans Une autre histoire.



TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Micheline Bernard

Celle qui a joué la psychologue barbecue toasté sué 2 bords dans Radio Enfer a été dans une panoplie de productions, mais plus récemment, elle interprétait Ginette dans Léo.



ROBERT CÔTÉ/COURRIER DU SUD/A

Pierre Gendron

On se souvient tous qu’il a joué le rôle du méchant dans la série sur René Lévesque, mais on l’a aussi vu dans La vie, la vie, Une grenade avec ça? et Ramdam.

Dominick Gravel/Agence QMI

Annette Garant

De Scoop à ZAP en passant par Les Machos, elle a été de tous les succès de la télévision québécoise des années 90.

Sébastien St-Jean / Agence QMI

Michel Laperrière

Il fait partie de la distribution d’Indéfendable, mais au fil du temps, ce véritable homme à tout faire a aussi bien joué le rôle d’un gérant de resto de fast-food (Une grenade avec ça?) que d’un assassin ganté (C’est comme ça que je t’aime).

