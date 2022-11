Hécatombe à Salut Bonjour: Gino Chouinard déclenche une série de dégâts

Les habitués de Salut Bonjour ont eu droit à un merveilleux moment de télé en direct, ce vendredi matin.

Il était 7:12 lorsque le premier incident de la chaîne de catastrophes est survenu.

Alors qu’il n’était pas en ondes, Gino s’est approché de son ordinateur pour regarder quelque chose, mais en reculant, il est entré en collision avec la petite table sur laquelle reposait son café, renversant son café entre ses jambes.



L’immense flaque de café s’est alors répandue sur le plancher, atteignant même la splendide moquette blanche gisant au milieu du décor.

«Il m’est arrivé une petite avarie», s’est désolé Gino.

Heureusement, le chroniqueur web et médias sociaux Mathieu Roy est arrivé à la rescousse avec un outil ménager, mais non habitué aux corvées, il a confondu le balai avec la moppe.

Et c’est le coupable pour les deux prochains dégâts!



Inconscient de son environnement en manipulant le balai, il a renversé une plante et une chandelle, causant le chaos sur le plateau.

C’est à voir dans la vidéo CI-HAUT!

