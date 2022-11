On a testé le nouveau burger géant du Harvey’s et c’est vraiment gigantesque

Pour l’équipe du Sac de chips, il n’y a pas de jours plus excitants que ceux où un nouvel item apparaît sur le menu d'un restaurant de fast food.

Évidemment, quand on a appris que Harvey’s lançait un nouveau GROS burger, on savait déjà qu’on allait l’essayer. On s’est quand même arrangés pour se faire inviter à le faire par Harvey’s, parce que tsé, un fou dans une poche!

Déjà, le hamburger s’appelle le BIG HARV. C’est très prometteur comme nom. On a donc sauté dans l’auto et on est parti en direction du Harvey’s le plus proche de chez nous, qui s’adonne aussi à être celui le plus à l’est du Québec: direction Matane!

En arrivant au comptoir et après avoir proclamé haut et fort que nous voulions un BIG HARV, le tenancier de restaurant nous a demandé si nous voulions le BIG HARV Original ou le BIG HARV Angus. Après mûre réflexion, nous avons opté pour la seconde option. Ce n’était pas la seule décision que nous allions avoir à prendre.

Nous avons vu le burger se faire déposer sur le cabaret. Même pas encore garni, il avait l’air lourd.

Ce qui est toujours le fun au Harvey’s, c’est le comptoir à garnitures. T’as pas besoin d’avoir honte de demander «pas de cornichons». Dans notre BIG HARV, il a donc fallu choisir de quoi nous allions «greyer» nos galettes. Nous avons opté pour: tomates, cornichons (parce que nous on aime ça), piments banane et sauce Harv.

La faim était à son paroxysme.

Rendu à table, avec une frite et un ginger ale fontaine en complément, on a croqué le burger massif.

C’est quoi un BIG HARV?

Deux galettes de bœuf 100 % canadien, du bacon, du fromage suisse et cheddar, en plus de la montagne de condiments, au choix bien sûr. Ça demande presque une mâchoire d’anaconda pour passer à travers. Mais on a réussi. Et ça en a valu la peine.

Parfois, un trop gros burger peut être compliqué à gérer, mais dans ce cas-ci, ça marche. Malgré sa taille massive, le BIG HARV se tient bien. Les deux tranches de fromage ajoutent une texture crémeuse qui se marie bien avec les galettes de bœuf. Ah oui, et le tout est servi sur un pain brioché.

Ouf. C'était beaucoup de burger, mais nous avions très faim. Le BIG HARV a vraiment fait la job.

