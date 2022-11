Occupation double : Ally et Tommy se chicanent sur FaceTime et ça fait réagir

Quelques semaines après un scandale d'intimidation à Occupation Double Martinique, voilà que deux anciens candidats en rajoutent dans une vidéo d'une discussion enflammée.

C'est la page à potins QC Scoop qui a partagé la vidéo dans laquelle on peut voir un Facetime entre Ally Imbeault et Tommy Kimpton.

L'extrait ne montre que la réaction d'Ally aux propos de Tommy, et celle-ci s'emporte. On entend celle-ci dire à Tommy «Tu me tapes sur les nerfs royalement, tu me fais chier, tu fais chier mes amis, tu fais chier tout le monde».

Tommy rétorque avec «Hey, t'es pu à OD en ce moment!», ce à quoi Ally répond «Toi non plus t'es pu à OD Tommy!»

Les deux anciens candidats s'échangent des flèches à tour de rôle, Ally traitant Tommy de narcissique et lui disant que les gens qui le connaissent vraiment voudraient le «c*lisser en bas d'un ravin».

Une vidéo d'une dispute enflammée entre Ally et Tommy d'OD fait énormément réagir!🤯 pic.twitter.com/Dey4UC8nNZ — QC scoop (@QCscoop_) November 8, 2022

QC Scoop a dévoilé avoir reçu cette vidéo de façon anonyme, puis ils ont contacté les principaux intéressés pour comprendre le contexte.

Ceux-ci auraient expliqué que Ally avait organisé une soirée visionnement de OD avec ses amies, dont Anna-Maëlle de l'île de l'amour, lorsqu'elle a reçu un appel de Tommy.

Le sujet de la discorde était Emy-Jade, l'ex de Tommy et une amie de Ally. Selon celle-ci, Tommy lui aurait menti sur le fait qu'il n'aurait jamais trompé Emy-Jade.

Ce n'est pas la première fois que cette ancienne relation cause des flammèches, Emy-Jade avait réagi aux rapprochements entre Tommy et Catherine Bastien lors de l'émission.

Certains ont remarqué qu'Ally tenait un second téléphone sur lequel on peut voir nulle autre qu'Alicia Moffet. Celle-ci a expliqué à QC Scoop qu'elle était déjà au téléphone avec Anna-Maëlle lorsque Tommy a appelé Ally et qu'elle a assisté à la scène contre son gré.

Sur le web, les gens ont fortement réagi à cette vidéo. «On voit clairement que la belle formation sur l’intimidation a porté fruit chez Ally...», peut-on lire sous la publication.

«Gros manque de classe! Me semble que ça devrait se faire en privé. Elle peut ben défendre les intimidateurs elle est pareille comme eux», a écrit une autre personne.

À suivre...

