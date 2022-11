Vachon a mis en scène le vol de son propre camion rempli de gâteaux et ça fait réagir

Récemment, les Québécois ont vécu quelque chose qui n’arrive pas tous les jours.

Vachon, la sommité dans le domaine du dessert, a lancé deux nouveaux petits gâteaux qui combinent chacun deux favoris du public: le Ah Louis (combo Ah Caramel! et Jos Louis) et le Passion Caramel! (combo Passion Flakie et Ah Caramel!). Évidemment, nous nous sommes garrochés là-dessus, mais ça, c’est une autre histoire à lire ici.

Des coquins avaient tellement hâte d’avoir les petits gâteaux sous la dent qu’ils ont pris les grands moyens et ont organisé un vol de 1200 boîtes des délicieux desserts. Du moins, c’est ce que Vachon a tenté de nous faire croire...

Le 19 octobre dernier, une vidéo du larcin a été publiée sur les réseaux sociaux de Vachon dans laquelle on peut voir les bandits s'enfuir avec des boîtes de gâteaux et un camion. Pas très discret.

L’événement rappelait le (vrai) vol inusité dont a été victime la compagnie en Beauce en 2019 alors que des centaines de caisses de gâteaux Vachon avaient été volées.

À travers une série de publications, Vachon a demandé l’aide du public pour résoudre le crime crapuleux en offrant une récompense de 1 000$.

La publication a fait réagir les Québécois sur Facebook:

«C’est l’histoire de Jos Louis et May West, deux ex-employés qui se font expulser de la ligne de production, car il n'avait pas assez de crème à l’intérieur», écrit un internaute. «C’est sûr que ce sont d’anciens employés, ils savent où sont les caméras de surveillance», ajoute un autre. «J’ai le numéro de plaque du camion volé, si ça peut vous aider», suggère un troisième.

Étienne More, le super fan derrière le compte TikTok @vachonneries (dont on vous a déjà parlé), a aussi mené sa propre enquête. Découvrez-là juste ici:

Mais on vous l’a déjà dit, tout portait à croire que le vol était peut-être arrangé avec le gars-des-vues-et-des-gâteaux.

Car oui, les yeux de lynx du Sac de chips ont été assez rusés pour reconnaître qu’il s’agit de ce qu’on appelle un «stunt». Futé.

D’ailleurs, quelques jours plus tard, Vachon nous a confirmé le tout avec une dernière publication.

Avouez que toute cette histoire vous a donné envie de manger l’une des nouvelles créations de Vachon: le Ah Louis et le Passion Caramel!