Jason Momoa dit qu’il n’aime pas porter des vêtements et se déshabille en direct à la télé

L’acteur Jason Momoa a étonné la galerie, jeudi soir, en disant qu’il n’aimait pas porter de vêtements et en retirant ce qu’il portait lors d’une apparition à la télé.



Invité par l’animateur Jimmy Kimmel à commenter une photo ayant récemment défrayé les manchettes où le voit les foufounes à l’air, l’acteur d’Aquaman a expliqué sa vision des choses.

«En fait, je n'aime plus porter de vêtements. Je suis dedans tous les jours [le malo]. Je le porte tout le temps», a indiqué la star de 43 ans.

Le malo est un vêtement traditionnel hawaiien très léger recouvrant essentiellement les parties génitales et c’est à peu près tout.



La vedette révélée dans Game of Thrones a précisé qu’elle s’était habituée à le portant lors du tournage de la série Chief of War, qui prendra l'affiche prochainement sur Apple TV.

Mais elle a surtout précisé qu’elle le portait à ce moment même, sous son costume de satin violet.

Puis, Momoa a décidé d’en faire la démonstration en retirant sa chemise et son pantalon au son d’une musique de strip-tease.

Il s’est ensuite secoué les foufounes, au grand plaisir de Kimmel, de la foule, des téléspectateurs et des téléspectatrices.



