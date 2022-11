La vedette internationale a enfin été démasquée et c’est une des plus grosses vedettes des années 1990

Tout au long de l’actuelle saison de Chanteurs masqués, on nous a annoncé qu’une mégavedette internationale était en route vers le Québec pour une prestation très spéciale.

À presque chaque épisode, on nous a offert une capsule d’indices pour nous présenter le Chat Sphynx.

Tout ce qu’on savait du mystérieux félin était qu’il ne voyageait pas souvent seul et surtout qu’il (ou elle) aimait vraiment le Québec.

Dans l’épisode du 13 novembre, l’invité est enfin débarqué sur le plateau. Vêtu de son costume élaboré, le chat nous a interprété la puissante pièce Alone, de Heart.

Après sa performance de feu, nos quatre enquêteurs ont essayé de deviner qui se cachait sous le masque.

Les noms de Justin Timberlake, d'Adam Levine et d'Adam Lambert sont tous sortis, mais, finalement, c’est Anouk Meunier qui a visé juste. Elle avait prédit que c’était un des Backstreet Boys qui venait de chanter pour eux. Et pas n’importe lequel.

Sous le masque du Chat Sphynx se trouvait LE Backstreet Boy le plus populaire du Québec, Nick Carter!

Au moment du dévoilement, tout le monde sur le plateau a perdu ses moyens. Ce n’est pas tous les jours qu’on peut voir une vedette de ce calibre.

Le blond a pris le temps de revenir sur l’histoire d’amour qui unit le Québec et les Backstreet Boys. «Nous avons tellement de beaux souvenirs ici, à Montréal et à Québec, et nous n’aurions jamais été qui nous sommes devenus sans le Québec.»

À la fin de l’épisode, Nick est remonté sur scène pour chanter une des chansons de son groupe, soit I Want It That Way.

Ce fut assurément une soirée forte en émotions.

Il est à noter que le tournage a eu lieu il y a quelques semaines, et que c’était donc avant la mort tragique du jeune frère de Nick, Aaron. Nick Carter est présentement en tournée européenne avec les Backstreet Boys.

