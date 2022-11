Deux canettes de bières aperçues sur une camionnette du Ministère des Transports du Québec

Un proche collaborateur du Sac de Chips a été témoin d’une scène inusitée, ce mercredi midi.

Effectuant un déplacement entre un endroit X et un endroit Y (ces endroits ne sont pas importants dans l’histoire) à bord de sa rutilante voiture électrique, le vidéaste officiel du Sac de Chips Frédéric Poirier s’est, en cours de chemin, arrêté à un feu rouge, à l’intersection de la route 136 et de la rue Panet.

• À lire aussi: Un Québécois se promène avec un immense sapin de Noël patenté sur son char et c'est spectaculaire

Il était alors 11h38.

Devant lui, une camionnette blanche du Ministère des Transports du Québec attendait elle aussi patiemment son tour comme un pilote de Formule 1 qui attend que Pierre Houde dise «Et on roule!» pour peser sur le gaz.

SAUF QUE.

Sur le pare-choc arrière du Dodge RAM se trouvaient, dans un équilibre miraculeux, deux canettes de délicieuse bière Old Milwaukee.



«J'ai fait plusieurs mètres en arrière du pickup du Ministère des Transports. Les bières étaient sûrement pleines parce qu'elles tenaient la route très bien», nous a précisé par courriel notre valeureux collaborateur.

• À lire aussi: Le propriétaire d’un resto Au Vieux Duluth répond de façon arrogante et sans aucune classe aux gens qui laissent des commentaires négatifs sur Google

Il ne nous a pas été possible de connaître l’origine des canettes qui, selon notre témoin oculaire, étaient déjà là quand il a aperçu le véhicule.

«Au début, il avait les gyrophares allumés. Ça attire les regards», a indiqué l’électro-automobiliste doté d’un œil-de-lynx.

Il ne nous a pas été possible, non plus, de savoir si les contenants d’aluminium contenant du précieux houblon sont demeurés en place longtemps.

• À lire aussi: Deux influenceuses québécoises organisent des loteries illégales sur TikTok et empochent des milliers de dollars

«Je le sais pas, man. Le pick-up a tourné et moi, j’ai continué sur Notre-Dame pour aller prendre le pont Jacques-Cartier», nous a expliqué celui qui filme et monte nos vidéos niaiseuses.

Son passager a néanmoins eu le temps de capter la scène sur vidéo et nous avons pu, en exclusivité, télécharger cette dernière sur notre compte TikTok. (ABONNEZ-VOUS!)

Nul ne sait donc d’où venaient ces bières, qui les boira, ni même si elles seront bues. Quelle tristesse.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s