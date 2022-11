Un Québécois se promène avec un immense sapin de Noël patenté sur son char et c'est spectaculaire

Les premiers flocons de la saison ont à peine terminé de tomber que plusieurs sont déjà en train de boire du lait de poule et d’écouter les plus grands classiques de Noël de Michael Bublé.

Qu’on le veuille ou non, le temps des Fêtes est bel et bien commencé pour bien des gens et c’est le cas de cet automobiliste qui a été aperçu sur la rive-sud de Montréal.

L’utilisateur @u/Mademoiselle_Va sur Reddit a publié une photo sur la page r/Quebec, où on peut voir une voiture de type Mazda Miata complètement recouverte de lumières de Noël et avec un énorme sapin sortant de la vitre arrière. Mais pas un sapin couché, dans le genre «je viens de l'acheter je retourne chez nous». Non non.

Un sapin debout de type: «ma voiture avait besoin de son propre sapin de Noël et le voici».

On ne connaît pas l’identité du conducteur, mais on sait qu’il est bel et bien entré dans l’esprit des Fêtes en avance.

On tient aussi à saluer l’ingéniosité du propriétaire de cette Miata de Noël et ce n’est pas seulement parce qu’il a réussi à mettre un sapin grandeur nature dans sa voiture, mais plutôt pour son aileron personnalisé qui a été fait avec de vieilles plaques d’immatriculation.

Capture d'écran Reddit

En espérant que la température de ce mercredi ne l’empêche pas de profiter de sa «Noël mobile».

Le Sac de Chips vous rappelle que ce n’est pas parce qu’on le partage que c’est nécessairement une bonne idée. On ne vous conseille pas de retenter l’expérience, surtout si vous devez aller dans un stationnement souterrain.

Sur ce, it’s beginning to look a lot like Christmas!

