Pierre-François Legendre révèle qu’il a une mycose des ongles et ça fait capoter ses co-animatrices

Le comédien et animateur de radio Pierre-François Legendre a fait une révélation choc à son émission, mercredi matin.



Celui qui anime La gang du matin à 107,3 Rouge en compagnie de Marie-Josée Gauvin et d’Ève Côté a voulu prendre un petit instant pour faire une confidence à ses collègues (et à ses milliers d’auditeurs).

Comme le montre un extrait vidéo publié sur TikTok, Legendre n’était pas super à l’aise de dévoiler le mal qui l’afflige.



Mais le chat est rapidement sorti du sac: «J’AI LA MYCOSE, *STI!», s’est exclamé l’acteur que l’on a pu voir dans Les invincibles.



Pendant que ses collègues criaient leur dégoût et exprimaient leur désarroi, Legendre tentait de minimiser les dégâts.

«Attendez! C’est pas la mycose comme dans la pub! C’est pas dégueulasse au point de mettre une photo de mon ongle sur un paquet de cigarettes», a-t-il lancé, en mode damage control.



Pour votre bon plaisir, revoyons ensemble la publicité dont il est ici question:



Legendre a ensuite expliqué que sa mycose est mineure. «C’est fin, fin, fin. C’est comme un vernis nacré, mettons», dit-il.



Il raconte ensuite qu’il a débuté un traitement plutôt onéreux. «C’est une huile que je dois appliquer, comme un vernis, chaque jour pendant un an. 120$ la petite bouteille! [...] Une par mois...»



On vous souhaite donc de ne pas avoir de mycose des ongles parce que, comme l’anneau géant au centre-ville de Montréal, c’est laid pis ça coûte cher.

