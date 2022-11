Allégations d’agressions sexuelles: l’autrice Catherine Ethier dénonce à son tour l’humoriste Fred Dubé

L’autrice Catherine Ethier affirme, dans une longue publication Facebook, avoir été agressée sexuellement par son ex-conjoint, l'humoriste Fred Dubé. Ce dernier est visé par une autre allégation d'agression sexuelle.

«J’ai vécu dans la peur de nombreuses années. Même jusqu’à aujourd’hui. Au cours de cette relation, Fred Dubé m’a agressée sexuellement. Il m’a menacée physiquement, sans jamais me frapper. Ces gens-là savent quand arrêter le poing. J’ai vécu de la violence psychologique, verbale, sexuelle», écrit-elle dans un message publié dimanche.

Samedi, l’autrice Mélodie Drouin a elle aussi accusé sur Facebook Fred Dubé d'agression sexuelle, en juin 2017, écorchant au passage Catherine Ethier.

Selon les dires de Mélodie Drouin, l’humoriste et Catherine Ethier auraient entamé des démarches auprès de la police pour la faire taire.

«Le temps passe. Je croise Catherine Éthier à la station Laurier. Je la confronte. Qu'elle ne m'ait pas crue, c'est une chose, mais qu'elle me mette des bâtons dans les roues pour m'empêcher de parler, ça me démolit. En plus d'avoir rencontré la police, elle s'emploie à défaire ma parole à ses collègues humoristes qui eux, m'ont crue», écrit l'autrice.

Dans sa publication Facebook, Catherine Ethier assure pour sa part n'avoir jamais tenté «de contacter ou dissuader cette personne de dénoncer Fred Dubé».

«J’aurais été profondément tarte de tenter de la faire taire, étant donné ma position, ma posture publique, mes valeurs [...] Empêcher quelqu’un de dénoncer est l’affaire la plus imbécile que j’aurais pu faire de ma carrière. Je ne suis peut-être pas parfaite, mais je ne suis pas épaisse», soutient la chroniqueuse.

La chroniqueuse revient également sur la brève rencontre près du métro Laurier.

«Je ne me souviens pas à la virgule près du verbatim de cet échange où je n’ai bien honnêtement pu placer que quelques mots, mais j’étais évidemment sur la défensive. J’ai eu peur pour ma sécurité. Je ne connaissais pas cette femme, se souvient-elle. Je comprends mieux sa posture en sachant aujourd’hui que Fred Dubé lui-même lui avait raconté que nous étions allés ensemble au poste de police pour porter plainte contre elle. Je ne possédais pas cette information à ce moment-là.»

Catherine Ethier ajoute qu’elle ne compte plus les «humiliations» que l’humoriste lui a fait subir, dans la sphère privée comme dans la sphère publique. «Les trahisons. Il m’a aussi menacée, une fois, de nous tuer tous les deux», confie-t-elle.

À la suite de la réponse de Catherine Ethier, Mélodie Drouin a souhaité, dans une publication Facebook, à la chroniqueuse, ainsi qu'à elle-même, «de la douceur, de la compassion, et la guérison».

Fred Dubé a quant à lui répondu aux allégations sur les réseaux sociaux, avant de se rétracter et de fermer tous ses comptes.

− Avec les informations de l'Agence QMI

