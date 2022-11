Marc Labrèche imite Guillaume Lemay-Thivierge dans une parodie de Chanteurs masqués nommée Chroniqueurs masqués

Le comédien Marc Labrèche a tous les talents et il en a une fois de plus fait la preuve à son émission Cette année-là.



Dans le plus récent épisode de l’émission qui met aussi en vedette Simon Boulerice, Émilie Perreault et Fred Savard, Labrèche s’est livré, en compagnie de son acolyte Pierre Brassard, à une parodie de Chanteurs masqués.

On le sait, la populaire émission de TVA est un jeu où des personnalités connues des Québécois font la démonstration de leur talent pour le chant, mais le tout sous d’imposants costumes qui ne dévoilent rien de leur véritable physique.



À Cette année-là, Labrèche et Brassard ont plutôt opté pour cacher des chroniqueurs vedettes sous des déguisements d’astronautes.



Labrèche brille particulièrement dans le rôle de notre GLT national!

Cette année-là | Sketch | Chroniqueurs masqués Toujours à l’affût des tendances télévisuelles, Marc nous présente le prochain blockbuster de la télé québécoise, un concept qui unit costumes et opinions bien tranchées : Chroniqueurs masqués! 🤩 ✨ Cette année-là ✨ Diffusion : Samedi 20h à Télé-Québec Rediffusions : Dimanche à 21h et lundi à 14h Publié par Cette année-là sur Vendredi 18 novembre 2022

L’émission Cette année-là est diffusée le samedi à 20 heures à Télé-Québec.

