On connaît l’identité des 10 vedettes qui participeront à Sortez-moi d’ici et ça promet

Bonne nouvelle pour les fans de téléréalité.

La distribution de Sortez-moi d’ici, qui sera diffusée dès janvier sur TVA, vient tout juste d’être dévoilée.

Dans une publication Instagram, l’animateur de l’émission Alexandre Barrette a nommé les 10 célébrités qui participeront à la compétition qui testera leurs instincts de survie.

«À la base, je ne suis pas un gros fan de télé-réalités. Quand on m’a approché pour co-animer “Sortez-moi d’ici”, une télé-réalité dans la jungle du Costa-Rica, j’étais réticent. Mais je suis tombé sous le charme des participants inscrits dans l’aventure! Et j’ai bien fait, car ces 10 humains là ont marqué ma vie à tout jamais! J’ai eu la chance de les voir affronter l’adversité, de les voir cheminer, surmonter leurs peurs, de les voir s’unir, se confier, pleurer et rire ensemble!»

Le Dr. François Marquis, le chef cuisinier Jean-Michel Leblond, l’acteur et boxeur Deano Clavet, la chanteuse Nathalie Simard, l’actrice et créatrice de contenus Livia Martin, la patineuse Marianne St-Gelais, la musicienne Andréanne A. Mallette, le danseur Rahmane Belkebiche et la météorologue Colette Provencher seront ceux qui feront partie de l’aventure.

Ça risque d’être fascinant de voir comment ces personnalités de milieux différents vont se débrouiller dans des conditions extrêmes.

Sortez-moi d’ici sera diffusée à partir du 15 janvier à 18h30.

