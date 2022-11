Sir Pat brise le silence après la controverse de Val-des-Sources

Ça a été une grosse fin de semaine pour Sir Pat.

Le rappeur trifluvien était en prestation à la Brasserie Le Match de Val-des-Sources. Par contre, après quelques chansons, le show a été annulé.

Certains internautes affirment que le rappeur était tellement intoxiqué qu’il a été expulsé du bar. D’autres affirment avoir vu Sir Pat se chicaner avec de nombreux clients de l’établissement.

Le lendemain, le bar où avait lieu le concert a réagi sur Facebook, s’excusant à ses clients de la tournure de la soirée.

Par contre, le principal intéressé a une version un peu différente des faits. Dans une publication, l’homme de 45 a démenti les faits dimanche.

«Là, je pense qui faut rectifier les choses. Vendredi le dj est parti avec son matériel sans aucune raison. En tk pas à ma connaissance. Paraît que c’était pas la première fois. Les personnes présentes sont restées avec moi, on a chanté quand même des tounes qui étaient dans le Karaoké. Un boyz est même venu parquer son truck en avant et on a refait des chansons. Merci à toi. L’autre vidéo c’est même pas la même soirée lol. Ha les réseaux sociaux. C’est là que je vois qu’un rien peut aller loin. Ça c’est la vraie histoire. Je vous aime. Bonne semaine».

Un jour, la vérité sortira sur ce qui s’est passé le 18 novembre 2022 à Val-des-Sources.

