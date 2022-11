Un immense poisson rouge de 67 lb vient d'être pêché en France

Un poisson rouge géant qui pèse — attachez vos branchies — plus de 67 lb a été pêché dans un lac en France. Bonne chance pour lui trouver un bocal à sa grandeur...

• À lire aussi: Les castors font barrage au changement climatique

• À lire aussi: La verdure urbaine de moins en moins présente au Canada, le Québec se démarque

C’est Andy Hackett, un pêcheur originaire du Worcestershire (oui, comme la sauce), en Grande-Bretagne, qui a capturé le poisson, surnommé «La Carotte». Il a mis près de 30 minutes pour sortir le spécimen de l’eau près de Putteville, en Champagne. Le poisson pèse exactement 67,4 lb.

«Je savais que c’était un gros poisson quand il a mordu à l’hameçon, en nageant d’un côté à l’autre et de haut en bas. Il est ensuite remonté à la surface, à 30 ou 40 mètres de moi, et c'est là que j’ai vu qu’il était orange», raconte l’entrepreneur anglais. Il a confié avoir célébré sa grosse prise de la manière la plus britannique possible, c'est-à-dire en buvant un thé.

La Carotte — c’est sa couleur qui a inspiré son surnom, vous l’aurez compris — était bien connue des pêcheurs. Le poisson habite en effet le lac depuis plus de 20 ans.

C’est d’ailleurs le gérant de la pourvoirie de pêche, un certain Jason Cowler, qui avait jeté le poisson rouge à l'eau, pour que les pêcheurs puissent attraper «quelque chose de différent».

«Depuis, il a grandi et grandi, mais il ne sort pas souvent», a-t-il confié au Daily Mail. Et pour ceux qui s'en inquiétaient: le poisson est en bonne santé et il a été relâché après avoir pris la pose avec le prêcheur.

PHOTO Bluewater Lakes | Facebook

Pour les amateurs de poissons, ce poisson rouge géant est une espèce hybride entre une carpe cuir et une carpe koï.

Toujours selon le Daily Mail, La Carotte pèse 30 lb de plus que le poisson rouge qui détenait jusque-là le record. Ce dernier avait été pêché au Minnesota aux États-Unis, en 2019.

À VOIR AUSSI