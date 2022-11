6 révélations choquantes de la nouvelle biographie sur Céline Dion

Parce qu’il n’y en avait pas déjà assez, une autre biographie sur Céline Dion voit le jour et on réalise qu’on ne connaissait pas si bien la vie de la chanteuse originaire de Charlemagne.

Deux écrivains français, Hervé Tropéa et Laurence Pieau, se sont penchés sur la vie de la diva de 54 ans et ont fait un travail de moine en retraçant plusieurs moments clés de sa carrière. Certains points risquent de surprendre même les plus grands fans de la chanteuse.

Le Journal de Montréal rapportait aujourd'hui des extraits percutant de ce livre intitulé Céline Dion: La vraie histoire - Les secrets d’une idole fragile.

Plusieurs proches de Céline ont levé le voile sur la vie de la chanteuse internationale, dont des membres de sa famille, son médecin, des membres de son équipe professionnelle et des journalistes québécois.

Voici 6 révélations choquantes de la nouvelle biographie, telles que rapportées par le Journal:

1. René Angelil avait un côté sombre

Le livre qui débute par la nuit où René Angelil est mort fait surgir de grandes émotions. Céline est forte et courageuse, mais également triste, déstabilisée et vulnérable.

On comprend que René a mené la carrière de sa protégée avec fermeté et c’est ce qui l’a projetée au sommet de la gloire. Mais derrière l’homme bon et bienveillant, il y a aussi l’homme qui a payé une biographe, Nathalie Jean, avec en partie l’argent de sa poche, pour que le livre ne soit pas publié. Il a fait la même chose lorsqu’il a été accusé de viol, des décisions prises sans toujours consulter Céline.

Rappelons aussi que l’impresario dépensait des sommes astronomiques au Casino alors que Céline était souvent en désaccord.

2. La mort de René a tout fait basculer pour Céline

Il y aura eu pour Céline, un avant et un après la mort de René qui, à plusieurs égards, aura un impact sur sa vie, sa carrière et sa manière de voir les choses. Celui qui aura été le centre de l’univers de Céline, son agent, son amoureux, son confident, son pilier, son équilibre, le père de ses enfants et plus encore, aura tout fait basculer après sa mort.

«C’est elle le boss maintenant», fait remarquer l’auteur qui ajoute qu’on le voit en faisant des recherches sur ses entreprises, dont Les Productions Feeling, le golf Le Mirage, le restaurant Schwartz et une société immobilière, entre autres.

3. René-Charles a refusé de reprendre le rôle de son père

Céline voulait que René-Charles puisse prendre la relève, mais il a refusé et elle est meurtrie par ce refus. Mais ç’a aurait été tout un empire à gérer pour un jeune homme pas très armé. «Avec 240 millions de disques vendus, 240 Awards remportés, une fortune de plus de 400 millions de dollars, le défi aurait été grand», suggère l’auteur de la biographie.

4. Céline mène une vie de recluse

Il y a eu la pandémie certes, mais depuis que sa santé s’est dégradée, elle est fermée comme une coquille. On apprend notamment que sa sœur Claudette, qui est souvent celle qui répond aux médias au nom de Céline, n’a pas vu sa sœur cadette depuis plus de deux ans.

5. L’un des médecins s’ouvrent sur la santé de Céline

Le Dr Jean Abitbol, ORL et phoniatre, est un spécialiste des cordes vocales reconnu mondialement. Non seulement il s’occupe de Céline depuis plus de 20 ans, mais il s’est aussi occupé de plusieurs célébrités, dont Mick Jagger et Beyoncé. Il confie que Céline souffre du syndrome du globus.

«C’est un sentiment de boule dans la gorge ainsi que des sortes de spasmes», explique le spécialiste. «C’est un faux syndrome et sa réaction est un stress psychosomatique.»

Les problèmes de spasmes musculaires de Céline remontent aussi loin que ses débuts sur la scène inclinée du Caesars Palace. Le stress n’arrange rien.

6. Le retour de Céline sur scène n’est pas fait encore...

Céline remontera-t-elle sur scène bientôt? Rien n’est moins sûr.

L’auteur Hervé Tropéa s’est fait une idée à la lumière de tous les témoignages recueillis:

«Je crois que Céline va revenir, mais différemment. Sa santé ne lui permettra plus de grandes tournées, mais avec son nouveau film qui devrait voir le jour bientôt, je crois qu’il s’agit là d’un rêve inassouvi et que le futur lui permettra de se tourner davantage vers le 7e art», conclut l’auteur.

-Avec les informations de Louise Bourbonnais, du Journal de Montréal

