Anik Jean a encore perdu son chat et demande de l'aide pour le retrouver

Malheur dans la famille d’Anik Jean, Monsieur Midnight, le chat de la famille, s’est échappé encore une fois et la chanteuse demande l’aide du public pour le retrouver.

• À lire aussi: 12 trucs efficaces pour empêcher votre chat d'uriner en dehors de sa litière

• À lire aussi: Vous pourriez (presque) manger de la bouffe pour chats dans ce resto de New York

La chanteuse de 45 ans a encore une fois perdu son chat à Mont-Saint-Hilaire.

Monsieur Midnight, une femelle de deux ans, a réussi à s'éclipser de la maison familiale pour une deuxième fois.

Anik Jean a d’ailleurs publié un avis de recherche sur Instagram.

«Monsieur Midnight est disparu encore une fois depuis vendredi dernier dans la région du mont st-hilaire, la dernière fois il était disparu 9 jours il avait été retrouvé dans un garage que quelqu'un avait ouvert et il s'était faufilé, alors si jamais vous habitez Mont St-Hilaire et que vous le voyez svp me contacter. Merci».

En mai dernier, le chaton était disparu avant qu’un citoyen ne le retrouve dans son garage. Il avait évidemment contacté les propriétaires pour qu’ils puissent le récupérer.

Ouvrez l'œil si vous êtes dans la région de Mont-Saint-Hilaire, vous pourriez peut-être retrouver le chat d’une vedette.

On espère que Monsieur Midnight retrouvera bientôt le chemin vers la maison.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s