Elle raconte le meurtre de son mari en dansant joyeusement et ça fait réagir

Une utilisatrice de TikTok a fait réagir bien des internautes en faisant le récit des conséquences de l’homicide dont fut victime son époux, tout en se déhanchant sur une musique joyeuse.



La TikTokeuse @thesingingwidow («La veuve chantante») ne s’en cache pas: elle a eu de la difficulté à surmonter tous les obstacles auxquels elle a dû faire face à la suite du décès de son mari, il y a 8 ans.

Ce dernier assistait à une fête en l’honneur de la naissance de leur premier enfant lorsqu’il fut atteint par une balle perdue.



Notre «veuve chantante» a été traumatisée par l’événement, si bien que près d’une décennie plus tard, c’est toujours le sujet principal qu’elle aborde avec ses abonnés sur TikTok.

Voici quelques exemple de vidéos qu’elle a récemment publiées:



On le comprend, faire face au deuil et maintenir une bonne santé mentale malgré les défis engendrés par la mort soudaine de sa douce moitié sont les aspects qu’elle met le plus de l’avant sur la plateforme.

Mais sur TikTok, on ne voit pas nécessairement seulement que le contenu des personnes auxquelles on est abonné.

C’est pourquoi il peut être désemparant de tomber sur une vidéo du genre:



Les abonnés de @thesingingwidow comprennent que c’est son axe de communication, mais les (millions) d’autres trouvent ça....étrange.



Dans la vidéo ci-dessus, la «veuve chantante» écrit: «Il y a 8 ans, un homme a tiré et tué mon mari. C’était 3 jours après que j’aie donné naissance. 11 mois plus tard, l’homme qui l’a tiré a été reconnu coupable d’homicide. Le jour où il a reçu sa sentence, j’ai fait un discours. J’ai raconté à son tueur notre histoire d’amour. Je lui ai aussi dit que s’il commençait à le regretter un jour, de se souvenir de mon visage. Cela reste un des moments dont je suis la plus fière de toute ma vie».

Elle raconte son histoire tout en dansant au son de la pièce «Made You Look» de Meghan Trainor, qui n’a rien d’une ballade larmoyante.

Le contraste inhabituel entre le ton du récit et la gaieté de la musique en a fait sourciller plusieurs.



«Je n'ai jamais compris pourquoi les gens dansent en parlant de sujets aussi sombres et sensibles sur TikTok. Si quelqu'un dansait sur l'histoire de ma mort, je le hanterais», a écrit un usager de Twitter.

«Cette vidéo résume parfaitement et succinctement tout ce qui ne va pas avec TikTok», s’est indigné un autre.



«Je sais que c'est bizarre, mais on peut dire qu'il s'agit d'un mécanisme d'adaptation. Écoutez, avoir quelqu'un que vous connaissez qui a été assassiné peut être traumatisant, surtout quand c’est votre conjoint. Nous savons qu'elle est passée par là, peut-être que c'est juste sa façon de l'accepter et de passer à autre chose», a cependant philosophé une autre personne.

