Hélène Boudreau dévoile combien ça coûte des pneus d’hiver pour une Lamborghini

La «fille de l’UQÀM», toujours très à son affaire, a eu toute une surprise lorsqu’elle a pris rendez-vous pour chausser sa voiture exotique de pneus d’hiver.



Fière propriétaire d’un VUS Lamborghini Urus depuis le mois d’août dernier, Hélène Boudreau voit l’hiver arriver à grands pas.

• À lire aussi: La «fille de l'UQAM»: Hélène Boudreau est en couple

• À lire aussi: Helene Boudreau en pleurs critique un site de potins qui a publié des vidéos post-réduction mammaire sans son consentement

En tant que jeune femme responsable, elle sait que «du 1er décembre au 15 mars, tous les véhicules routiers motorisés immatriculés au Québec doivent être munis de pneus conçus spécialement pour la conduite hivernale», comme l’indique la SAAQ sur son site.



Mais lorsqu’on conduit un véhicule qui coûte minimalement 256 986 dollars canadiens, il faut s’attendre à ce que se procurer des pneus d’hiver soit légèrement un peu plus dispendieux que de se trouver des Motomaster usagés sur Marketplace.



Dans un TikTok publié ce mercredi, celle qui a récemment eu maille à partir avec une sauce piquante a révélé le montant qu’elle a dû débourser pour avoir le droit de circuler légalement sur les routes du Québec cet hiver.



On a fait le calcul de ce qu’elle affirme avoir eu à payer (les jantes à 14 500 dollars plus taxes et les pneus à 3300 dollars plus taxes) et cela nous donne la faramineuse somme de 20 465,55 dollars.

Faque on pense continuer à rouler en Kia Forte 2017 encore une petite secousse.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s