Ice Cube révèle avoir levé le nez sur 9 millions de dollars parce qu'il refuse de se faire vacciner contre la COVID-19

Ice Cube a révélé ne pas s'être fait vacciner contre la COVID-19.

Lors d'une apparition dans le podcast Million Dollaz Worth of Game, lundi dernier, le rappeur et acteur a révélé que son refus de se faire vacciner lui avait coûté un contrat de cinéma d'un montant de 9 millions de dollars.

«J'ai refusé un film parce que je ne voulais pas me faire vacciner, a-t-il déclaré. J'ai refusé 9 millions de dollars parce que je ne voulais pas recevoir la piqûre. Que ce vaccin aille se faire fou*re et vous aussi, allez tous vous faire fou*re pour avoir essayé de me pousser à le faire.»

Il a ajouté: «Je ne sais pas ce qu'Hollywood pense de moi en ce moment.»

En octobre 2021, plusieurs sources avaient affirmé que la star du hip-hop avait quitté la comédie de Sony Pictures Oh Hell No, dans laquelle il devait jouer aux côtés de Jack Black, à la suite d'une demande de vaccination.

«Je n'ai pas refusé (9 millions de dollars) ... Ces enfoirés ne me les ont pas donnés parce que je refusais le vaccin, a-t-il poursuivi. Je n'ai pas refusé l'argent. Ils ne me l'ont tout simplement pas donné.»

Et d'ajouter: «Le vaccin COVID... Je n'en avais pas besoin. Je n'ai pas du tout attrapé cette merde. Rien. Qu'ils aillent se faire fou*re. Je n'avais pas besoin de cette mer*e.»

La production du projet aurait été retardée après le départ d'Ice Cube, aucun remplaçant n'ayant été annoncé. Le tournage d'Oh Hell No devait démarrer à Hawaï l'hiver dernier.

