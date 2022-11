«J'ai eu la chance d'avoir la face dans ta poitrine»: Alexandre Barrette raconte une anecdote hilarante avec France Castel

Décidément, Alexandre Barrette a le don de nous faire rire cette semaine! Après avoir offert un hilarant moment de radio avec un fou rire incontrôlable, voilà que l'humoriste récidive en racontant une anecdote savoureuse à La Tour.

• À lire aussi: Alexandre Barrette raconte la fois où, après avoir regardé de la porno sur son ordi, il a ouvert ce dernier dans un café bondé

• À lire aussi: Alexandre Barrette raconte comment Maxim Roy lui a peut-être sauvé la vie



Jeudi soir, l'épisode a commencé alors qu'Alexandre Barrette, qui est collaborateur à La Tour, a raconté un moment assez comique de sa carrière impliquant France Castel, qui était invitée à l'émission.



En effet, il en a profité pour lui rappeler la fois où «il a eu la chance, par accident, d'avoir la face dans sa poitrine». Comme, de son propre aveu, la comédienne, chanteuse et animatrice ne se souvenait pas de ce moment, Alexandre a pris la peine de lui rafraîchir la mémoire, et ce, au grand plaisir des téléspectateurs.

Le tout s'est déroulé alors qu'Alexandre était présent à l'émission Pour le plaisir, animée à l'époque par France Castel et Michel Barrette. Malheureusement, le micro de l'humoriste ne fonctionnait pas lorsqu'est venu le temps de son intervention. Comme l'émission était en direct, France Castel a réagi en ni une ni deux et a suggéré à Alexandre de parler dans son micro, qui était attaché sur son chandail.



«J'ai fait une chronique de huit minutes avec la face dans ta poitrine», a lancé Alexandre à France Castel qui s'est automatiquement souvenue de ce moment, et qui s'est esclaffée avec le rire contagieux qu'on lui connaît.

s

Partagé également sur les réseaux sociaux de l'émission, l'extrait a beaucoup fait réagir, alors que plusieurs ont mentionné avoir ri aux éclats. La vidéo a d'ailleurs été visionnée à plus de 7000 reprises sur Facebook.



Ne manquez pas La tour du lundi au jeudi à 19h30, à TVA et sur TVA+.



À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s