Une Ukrainienne fond en larmes à Révolution après avoir dansé la destruction de sa ville et c'est complètement bouleversant

Dimanche soir avait lieu la demi-finale de la quatrième saison de Révolution et les juges et le public ont été complètement bouleversés par un duo ukrainien qui a ému le Québec.

• À lire aussi: Le fils de France Beaudoin et Vincent Graton fait un malheur (en secret) à Révolution

• À lire aussi: Deux Québécois racontent leur «coming out» en dansant et vous aurez les larmes aux yeux

Le duo d'artistes ukrainiens formé par Denys et Antonina est littéralement venu briser le cœur de tous les maîtres et du public, passant du même coup directement en finale.

Capture d'écran

Rappelons qu'à cette étape de la compétition, les danseurs sont appelés à raconter un événement important de leur vie. Le jeune duo a donc décidé de construire un numéro hommage à son pays, l’Ukraine, qui est en guerre depuis le mois de février contre la Russie.

Antonina a grandi à Marioupol, une ville portuaire de l'Ukraine aujourd'hui complètement détruite par les bombardements russes. Avant d'entrer sur scène, quand la danseuse a évoqué l'état de sa ville natale, elle a fondu en larmes. «Je n'ai plus de ville. Je n'ai plus de maison.»

Écoutez son témoignage bouleversant, dans lequel elle raconte également la mort de son grand-père pendant la guerre:

s

Après le numéro, les Twins avaient de la difficulté à s'exprimer tellement ils étaient émus.

«On est en 2022. Et on en est encore là. C’est un truc de fou. Un truc de malade», a lancé un des jumeaux à travers ses sanglots.

Capture d'écran

Le moment Révolution a particulièrement bouleversé le public et rendu les deux athlètes fiers.

Capture d'écran

Denys et Antonina sont sortis de scène avec une note de 93, ce qui leur a permis d'atteindre le sommet du classement de la demi-finale.

Regardez leur magnifique numéro ici:

s

S'affrontaient ce dimanche Clique, Mikaël St-Hilaire, Angélyk Delisle-Hevey, Sunny Boisvert, Ann-Florence et Ophélie, Denys et Antonina, Bad ainsi que Marie-Josée et Jason.

Ceux qui passent à la finale de dimanche prochain sont Clique, Marie-Josée et Jason, Denys et Antonina ainsi que Sunny Boisvert.

Ne manquez pas ça sur les ondes de TVA. Révolution est également accessible en rattrapage sur QUB.

À voir aussi sur Le Sac de chips:

s

s

s