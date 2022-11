Vous pourriez passer la nuit dans l'immense placard à chaussures de DJ Khaled

Un séjour inoubliable offert par Airbnb et DJ Khaled permettra à deux fans de l’artiste de s’emparer de son «illustre» collection de sneakers pour une nuit seulement.

• À lire aussi: Cardi B essaie de faire une blague de fellation en français sur Twitter et ça se passe très mal

• À lire aussi: DJ Khaled affirme ne jamais faire l’amour oral à sa femme pour des raisons sexistes et la toile s'enflamme

En effet, pour seulement 11$ US par personne – un clin d’œil à la pointure de chaussure de l’artiste-, les deux heureux élus pourront séjourner dans le «Royaume des sneakers» pour une nuit, du 5 au 6 décembre prochain. Cette expérience unique se déroulera à Miami, où DJ Khaled habite depuis une trentaine d’années.

AFP

DJ Khaled est reconnu pour son IMMENSE collection de chaussures. Il en aurait plus de 10 000 paires.

«Les sneakers sont un élément essentiel de la culture hip-hop et les collectionner est un art, tout comme la création musicale. Quand il s’agit de sneakers, nous apportons la même passion et la même énergie qu’en studio. C’est pourquoi nous sommes ravis de partager notre royaume de sneakers avec nos fans et de leur donner la chance de suivre nos pas, littéralement», a ainsi déclaré l’artiste hip-hop.

En plus de vivre l’ambiance de Miami à la façon de l’artiste, les deux fans recevront une paire de chaussures «We The Best Air Jordan 5s», une note de bienvenue écrite à la main par DJ Khaled lui-même, une session magasinage chez 305 Kicks et bien d’autres avantages.

Les amateurs de sneakers et de musique pourront faire une demande pour vivre cette expérience unique le 29 novembre prochain à 13h, heure de l’est. On imagine que ça va partir bien vite...

Les personnes sélectionnées devront se rendre à Miami à leurs frais, mais leurs repas et collations seront fournis lors de leur séjour aux soins de DJ Khaled.

À voir aussi sur le Sac de chips:

s

s