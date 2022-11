Cara Delevingne «donne son orgasme à la science» dans une nouvelle série documentaire

L’actrice et mannequin est à la barre de l’émission «Planet Sex», qui sera bientôt diffusée par la BBC.



Ayant plein de questions sur la sexualité, Cara Delevingne part à la recherche de réponses dans une nouvelle série documentaire.

• À lire aussi: Cara Delevingne admet avoir fait l'amour dans un ascenseur

Dans ce que le communiqué de presse décrit comme un «parcours immersif», l’icône LGBTQ+ fait de l’art à partir de sa vulve au Japon, se rend dans un club sexuel réservé aux femmes, prend un cours de masturbation, visite un plateau de tournage «éthique» de film porno et «donne son orgasme à la science» en Allemagne.



Dans les faits, la femme de 30 ans se rend dans un hôpital et participe à une étude en donnant un échantillon de son sang avant et après avoir eu un orgasme.



Elle espère, par ce geste, aider les scientifiques à comprendre les réactions chimiques qui sont engendrées par les orgasmes dans le corps.

• À lire aussi: Cara Delevingne va vendre son vagin aux enchères NFT



Elle souhaite aussi à contribuer à démystifier le «gender climax gap», que l’on pourrait traduire «écart d’orgasmes entre les sexes», un phénomène qui réfère au fait que dans les couples hétérosexuels, les hommes sont plus susceptibles d’être satisfaits sexuellement que les femmes parce qu’ils atteindraient plus souvent l’orgasme.

«Je suis ici pour avoir un orgasme et en faire don à la science. Je pense que le désir sexuel féminin a définitivement été réprimé. Je sais par ma propre vie amoureuse à quel point les femmes peuvent être sexuelles, alors on pourrait penser qu'au 21e siècle, les hommes et les femmes devraient avoir une vie sexuelle tout aussi satisfaisante, n'est-ce pas?», dit Delevingne, qui s’identifie comme bisexuelle, dans l’épisode en question.

• À lire aussi: Cara Delevingne s’ouvre sur sa pansexualité et défend son ex-copine

«Eh bien, préparez-vous à un choc. En ce qui concerne l'orgasme, il existe un écart entre les sexes. Les scientifiques disent que 95% des hommes hétérosexuels ont un orgasme pendant les rapports sexuels, mais seulement 65% des femmes hétérosexuelles en ont un. Pour être honnête, je pense que cela semble beaucoup trop élevé. La plupart de mes amies hétéros disent que c'est probablement plutôt 15 ou 20%. Les lesbiennes et les femmes queer semblent définitivement mieux s'en tirer», ajoute-t-elle.

Le premier des six épisodes de Planet Sex sera diffusé ce jeudi au Royaume-Uni et devrait être disponible par la suite sur la plateforme BBC iPlayer.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s