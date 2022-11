Cette photo contient beaucoup de personnalités québécoises au pied carré

En fin de semaine avait lieu le Bal du Musée des Beaux Arts de Montréal.

Lors de cette soirée où Monsieur-Madame tout le monde se faisait rare, plusieurs personnalités issues de différents milieux étaient présentes. Et qui dit évènement prestigieux dit publication sur les réseaux sociaux.

Celle que les gens ont surnommé la Première Dame du Québec, Isabelle Brais, a partagé dimanche une photo dans laquelle elle était accompagnée de plusieurs membres de l’élite politique de Québec. On retrouve sur le cliché son époux François Legault, le couple composé de la vice-PM du Québec Geneviève Guilbault et son conjoint le ministre Mathieu Lacombe, et la mairesse de Montréal Valérie Plante.

Tout ce beau monde là est regroupé autour de Laurence Nerbonne, une musicienne talentueuse qui, à ce qu’on sache, n’a pas d’aspirations politiques, mais qui accompagnait Mme Plante.

C’est un peu l’équivalent québécois du selfie de Ellen pris lors de la cérémonie des Oscars de 2014.

Un peu.

