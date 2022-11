L’épouse de Michel Bergeron l’appelle en direct pendant le podcast La Poche Bleue et ça engendre un beau délire

L’inimitable Michel Bergeron était l’invité, en compagnie de Rodger Brulotte, du plus récent épisode de La Poche Bleue.

L’ancien entraîneur des Nordiques et des Rangers a passé plus de quatre heures en studio avec les toujours très taquins Guillaume Latendresse et Maxim Lapierre, et cela a donné de très bons moments.

En plus de raconter une quantité phénoménale d’anecdotes formidables, Le Tigre a aussi été à l’origine du moment le plus mémorable de l’enregistrement, mais sans faire exprès.



La soirée tirait à sa fin lorsque, on le suppose, l’épouse de Bergeron a commencé à être inquiète du fait que son mari ne soit pas encore rentré à la maison.



Ne faisant ni une ni deux, elle a appelé son époux sur son cellulaire pour en avoir le coeur net.

Or, Bergeron était toujours en ondes.

La conversation qui s’en est suivie a été tout simplement savoureuse, Guillaume Latendresse prenant même le relais à un certain point pour rassurer madame Bergeron sur l’état de santé de son mari.

L’épisode entier de La Poche Bleue avec Michel Bergeron et Rodger Brulotte fait près de cinq heures, et est disponible ICI.

