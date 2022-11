Voyez la première bande-annonce de That ‘90s Show

15 ans après la fin de l'emblématique série That ‘70s Show, les Foreman sont de retour pour de nouvelles aventures dans une nouvelle décennie.

Netflix a fait paraître mardi la première bande-annonce de That ‘90s Show, une série qui suit les péripéties de Leia Foreman, la fille de Eric et Donna, qui va passer l’été 1995 chez ses grands-parents Red et Kitty (qui sont toujours interprétés par les magnifiques Kirkwood Smith et Debra Jo Rupp).

En plus des Foreman, tous les autres personnages seront de retour, à l’exception de Hyde car le comédien Danny Masterson est présentement en attente de son procès pour multiples cas d'agressions sexuelles.

L’émission de dix épisodes sera disponible sur Netflix à partir du 19 janvier 2023.

That 70s Show a été diffusé de 1998 à 2006. En tout, 200 épisodes ont été produits.

