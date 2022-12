La carte McGold, qui permet de manger gratuitement à vie au McDo (ou presque), va bientôt exister pour vrai

Amateurs de Big Macs et de petites frites trop salées, votre voeu le plus cher est peut-être sur le point de se réaliser.



Le géant de la restauration rapide McDonald’s a en effet annoncé que la mythique carte McGold sera offerte à 12 chanceux lors d’une promotion du temps des Fêtes, comme le rapporte le USA Today.

La carte McGold, qui est apparemment détenue par des célébrités comme Bill Gates et Rob Lowe (on ne comprend pas le rapport), permettrait de manger gratuitement au McDo pour le restant de ses jours.

Mais ça, c’est ce que la légende urbaine dit.



Dans les faits, ce qui arrivera cette année, c’est qu’au cours de la campagne promotionnelle «SZN of Sharing» mise en place aux États-Unis d’Amérique à l’occasion de la Noël, trois heureux élus gagneront chacun quatre cartes McGold.



En principe, ils devraient en garder une pour eux-mêmes et en donner trois chacun à des êtres chers.

«Nos fans ont été fascinés par la légende de la carte McGold et si elle existe vraiment. Et maintenant, nous allons faire de cette légende de McDonald's une réalité pour nos fans en leur offrant le cadeau de vacances ultime - une chance de gagner une carte et ensuite partager l'accès avec trois membres de leur famille ou amis», a déclaré Tariq Hassan, directeur du marketing et de l'expérience client de McDonald's.



Mais attention! Les chanceux qui se mériteront une attaque de Big Mac permanente ne pourront pas débarquer au Mcdo avec un camion de déménagement pour récupérer leur commande.

Une limite a été fixée pour chaque carte: deux repas par semaine, pour les cinquante prochaines années.

Au Sac de Chips, on considère que cette carte devrait donc s’appeler McBronze et garder l’appellation «McGold» pour une carte qui permettrait vraiment de manger du McDo à l’infini.

La valeur du prix serait estimée à environ 50 000 dollars, ce qui est quand même un beau cadeau de Noël.

