Une fan très sexy dérange dans les gradins de la Coupe du monde au Qatar

La mannequin croate Ivana Knöll, 30 ans, fait sensation à la Coupe du monde parce qu’elle a assisté aux rencontres de son équipe favorite avec des tenues révélatrices aux couleurs du pays.

• À lire aussi: Coupe du monde: Un conseiller de Québec regarde le tir de pénalité du Canada pendant une séance à l'hôtel de ville

• À lire aussi: Voici pourquoi un des joueurs belges a un «masque de Zorro» pendant le premier match du Canada à la coupe du monde

Évidemment, elle défie ainsi largement le code vestimentaire imposé par les autorités du Qatar.

Les règles de l’Office du tourisme du Qatar indiquent que «les visiteurs doivent faire preuve de respect pour la culture locale en évitant d’être trop dévêtus en public».

Il est aussi «recommandé aux hommes et aux femmes de s’assurer que leurs épaules et leurs genoux sont couverts».

De son côté, la mannequin de 30 ans se dit choquée des commentaires reçus sur son accoutrement.

«Si nous en Europe respectons le hijab et le niqab, je pense qu’ils doivent respecter notre mode de vie, notre religion et donc ma décision de porter des robes et des bikinis», a-t-elle mentionné.

D’ailleurs, Ivana assure que les autorités ne l’ont pas dérangée jusqu’à présent.

«Lorsque je suis arrivée, j’ai été étonnée qu’on me laisse m’habiller comme je le voulais, hormis dans les bâtiments officiels, ce qui me va très bien. Et puis de toute façon, comment une robe ou un bikini pourrait blesser quelqu’un? Expliquez-moi!», a-t-elle soutenu.

Originaire d’Allemagne, Ivana Knöll s’est installée en Croatie avec ses parents à un très jeune âge.

En 2016, elle a fait partie de la mouture finale de Miss Croatie mais a malheureusement perdu. Malgré tout, elle s’est servie de sa popularité pour lancer sa propre marque de vêtements.

Il ne reste plus qu’une rencontre préliminaire à la Croatie qui affrontera la Belgique jeudi 1er décembre.

On hâte de voir la tenue d’Ivana pour l’occasion.