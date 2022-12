Le grand quiz de Noël du Sac de chips

Elf

Paru en 2018, la version animée de The Grinch, produite par le studio Illumination, a généré des revenus de plus d’un demi-milliard de dollars. Au deuxième rang, on retrouve Home Alone avec 475 millions et en troisième, How The Grinch Stole Christmas, mettant en vedette Jim Carrey, avec 345 millions de dollars. Faut croire que les gens aiment vraiment le Grinch. Par contre, les statistiques ne disent pas combien a engrangé le film culte québécois Papa est devenu un lutin.