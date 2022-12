Marie-Josée et Jason remportent la grande finale de la quatrième saison de Révolution

Marie-Josée et Jason ont remporté la quatrième saison de Révolution dimanche soir, au terme d’une finale haute en couleur et riche en émotions. Dans cette ultime étape de la compétition, ils se sont particulièrement illustrés par deux chorégraphies techniquement irréprochables et parfaitement exécutées.

Pour la première partie de la finale, présentée à TVA, le duo avait décidé de poursuivre son numéro sur la violence conjugale. «On voulait présenter l’autre côté de la relation abusive, a précisé Marie-Josée en entrevue. Dans ce genre de situation, il y a différentes émotions qui se mélangent. Ça reste très profond parce qu’il y a la mort, mais on voulait montrer les émotions intenses qui envahissent celui qui doit vivre et gérer ce qu’il vient de faire.»

Leur interprétation frôlait la perfection, elle jouant la morte et lui devant se débrouiller avec son corps et ses sentiments. «C’était très difficile au niveau technique autant pour Jason que pour moi. Danser avec les yeux fermés est très compliqué parce que tu perds les repères. En plus, je devais l’aider dans les portées, tout en ne laissant rien paraître. C’était un grand défi.»

Le risque a été payant pour le duo, qui a obtenu la meilleure note de la soirée, s’assurant de passer à la seconde partie de la finale, où il s'est retrouvé face à Sunny Boisvert.

Rigueur et travail

Pour le 45 secondes final, Marie-Josée et Jason ont fait un clin d’œil à leur audition du début de cette aventure. «On voulait faire un numéro explosif qui reprenait nos deux personnalités fusionnées, a expliqué le danseur. On est allés davantage dans ce qu’on fait habituellement avec une énergie plus forte.»

Là encore, la qualité de leur interprétation et leur technique ont contribué à leur victoire. Pourtant, gagner la finale n’était même pas un rêve. «Je n’y ai jamais pensé, a avoué Jason. C’était comme inatteignable dans ma tête.»

Marie-Josée savait que c’était une option, mais sa concentration était ailleurs. «Je me suis vraiment concentrée sur chacune des étapes. Je ne pensais pas à la finale tant qu’on n’était pas rendus là. Je voulais tout donner à chaque étape, en espérant que ce soit suffisant pour aller jusqu’au bout.»

À défaut de bien se connaître et de danser ensemble depuis longtemps, les deux ont en commun une très grande capacité de travail. «On est travaillants, on est très créatifs, et on se complète l’un et l’autre, a avancé Marie-Josée. On est deux personnes très différentes, mais quand on danse ensemble, ça forme un tout. Mais je pense qu’on est surtout très travaillants. On a souvent terminé des répétitions à une ou deux heures du matin. Comme on n’avait pas une longue complicité, on a travaillé beaucoup et avec passion, c’est devenu un point fort.»

Un avenir ouvert

Pour leur prix de 100 000$, ils n’ont pas encore de projets concrets. «Je ne vais pas y toucher pour le moment, je vais garder cet argent pour des projets futurs à investir dans la danse», a indiqué Jason. Même son de cloche du côté de sa partenaire: «Je vais investir cet argent pour le moment. Dans le futur, j’aimerais éventuellement créer une compagnie de danse, ça pourra servir à ça.»

Les deux souhaitent continuer à travailler ensemble en duo, mais aussi faire des projets individuels. À compter de février 2023, ils feront d’ailleurs partie du spectacle Révolution en tournée, dont on vient d’annoncer 15 supplémentaires.

