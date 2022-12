Kanye West affirme qu'Elon Musk est un clone

Kanye West a affirmé qu'Elon Musk était un clone.

Après avoir été suspendu de Twitter jeudi dernier pour «incitation à la violence», il est revenu sur Instagram avec une longue publication à propos du nouveau PDG de la plateforme à l'oiseau bleu.

«Suis-je le seul à penser qu'Elon pourrait être à moitié chinois? Avez-vous déjà vu ses photos quand il était petit?», a écrit Kanye West sur un fond noir dans sa publication bizarre.

«Prenez un génie chinois et associez-le à un super-modèle sud-africain et nous avons un Elon. Je dis un Elon parce qu'ils ont probablement fait 10 à 30 Elon et c'est le premier hybride génétique qui est resté.»

Le rappeur a ensuite ajouté: «Bon, n'oublions pas Obama.»

Poursuivant ses insinuations sur l'ancien président Barack Obama, il a poursuivi: «Je suis désolé d'avoir utilisé des jurons à l'église, mais je n'ai pas encore d'autre mot pour Obama.»

Il a écrit en légende de son message: «Le jour de l'anniversaire de Jay Z, le futur président des États-Unis Ye utilise la plateforme de Mark Zuckerberg pour inciter à une enquête de masse sur les photos d'enfance d'Elon Musk au milieu du Balenciagagate. J'appelle cela la théorie de tout. Problème résolu. Gloire à Dieu.»

La légende faisait référence au scandale auquel la marque de mode Balenciaga a été récemment confrontée après avoir publié une campagne publicitaire mettant en scène des enfants tenant des accessoires de bondage.

Plus tard, Kanye West a posté une capture d'écran d'Elon Musk répondant à un tweet republiant sa tirade Instagram.

«Je prends ça comme un compliment!», a écrit le milliardaire. En légende de la capture d'écran, Kanye West a ajouté: «C'était un compliment, mon ami. Maintenant, Obama d'un autre côté...»

