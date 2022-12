La nouvelle série de Meghan Markle et du prince Harry est «une attaque complète et totale à la famille royale»

Dans quelques jours à peine, le nouveau documentaire sur les enfants terribles de la famille royale britannique, Harry et Meghan, verra le jour et ça pourrait faire pas mal de remous au palais de Buckingham.

Dans la bande-annonce, on peut voir le duc et la duchesse s’en prendre directement à la famille royale en affirmant que certains individus au sein de la «hiérarchie familiale» avaient inventé des histoires sur le couple.

Faisant allusion à la princesse Diana et à Kate Middleton, on peut entendre une voix qui avance que les femmes qui se marient et rejoignent la famille royale vivent avec de la «souffrance et de la douleur».

Les adeptes de la royauté britannique seront confrontés à des allégations et des déclarations chocs qui pourraient augmenter d’un cran la tension entre les princes Harry et William.

L'auteur royal Richard Fitzwilliams a confié que les effets de la docu-série sur Netflix pourraient se faire sentir pendant des années: «Il s'agit d'une attaque frontale complète et extrêmement destructrice contre la famille royale», a-t-il déclaré.

Fitzwilliams ajoute qu’ il ne fait aucun doute que cette série Netflix est un acte de vengeance conçu pour affaiblir l'institution même dont William héritera en tant que futur roi.

Bien sûr, tout le monde se demande comment le roi Charles réagira à la sortie du documentaire prévue pour le 8 décembre.

Vous pouvez voir la bande-annonce destructrice juste ici:

