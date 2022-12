Voici ce qui se passe sur le groupe Facebook de Saint-Sévère

Depuis quelques semaines, quelque chose qui n'arrive pas d’habitude est en train d’arriver au Québec.

Les gens parlent de la municipalité de Saint-Sévère en Mauricie.

• À lire aussi: On a envoyé un reporter trouver les vaches en fuite de Saint-Sévère et il est revenu avec plus de questions que de réponses

Et oui, un troupeau de vaches en cavale et une directrice générale très charismatique ont suffi pour mettre le village de 318 habitants sur la mappe (vous comprendrez que c’est une façon de parler, puisque malgré sa petite taille, Saint-Sévère apparaissait déjà sur les cartes).

Tout ceci a poussé l’équipe du Sac de chips, particulièrement son patron Benoit Dussault, à se demander: «coudonc, il se passe quoi à Saint-Sévère quand il n’y a pas une menace bovine qui terrorise les parages?»

Tel des Hunther S. Thompson, nous avons donc infiltré le groupe Facebook dédié aux résidents et anciens résidents de la municipalité pour voir ce qui se dit là-dedans.

Le premier constat qui s'impose est que le groupe n’est pas très actif. Avec un aussi petit bassin de population, ça ne fait pas beaucoup de monde pour alimenter les réseaux sociaux.

Par contre, la saga bovine semble avoir dynamisé un peu les troupes.

Évidemment, comme c’est un groupe privé, nous n’allons pas vous partager textuellement tout ce qui s'y dit, mais plutôt les grandes lignes.

• À lire aussi: Tout le monde capote sur la directrice générale de Saint-Sévère qui vole la vedette à TLMEP

À la surprise de personne, la dernière semaine a été consacrée au passage de la DG Marie-Andrée Cadorette à Tout le monde en parle. Six des huit publications faites depuis la diffusion de l'émission le 27 novembre dernier la mentionnent.

Sinon, plusieurs gens publient des photos d’archives de la municipalité.

Plusieurs des publications sont faites par une entreprise locale, que ce soit de la promotion pour des vêtements, des concours ou encore des offres d'emploi.

Et on y retrouve finalement des avis de décès de citoyens de la région.

Le Sac de chips salue les habitants de St-Sévère.

Aussi sur le Sac de chips:

s

s