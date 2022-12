John Travolta rend un hommage poignant à Kirstie Alley

Kirstie Alley est morte, emportée par un «cancer découvert récemment», ont annoncé ses enfants dans un triste communiqué sur Twitter.

«Nous avons la tristesse de vous informer que notre incroyable, courageuse et aimante mère est décédée après une bataille contre le cancer, découvert récemment. Elle était entourée de sa famille la plus proche et s'est battue avec une grande force, nous laissant avec la certitude de son éternelle joie de vivre et des aventures qui l'attendent. Aussi emblématique qu'elle était à l'écran, elle était aussi et surtout une mère et une grand-mère encore plus incroyable», ont-ils écrit.

Kirstie Alley avait 71 ans et, pour plusieurs, elle restera l’incroyable partenaire de John Travolta dans la comédie familiale, et ses suites, De quoi j'me mêle. L’acteur a immédiatement réagi par un message ému sur Instagram.

«Kirstie était l’une des relations les plus spéciales que j’ai jamais eue. Je t’aime Kirstie. Je sais que nous nous reverrons», a-t-il écrit sur son compte Instagram en légende d'une photo de la comédienne en 1989.

Kirstie Alley, qui avait reçu deux Emmy – le dernier pour David's Mother, de 1994, où elle campait une mère qui élevait seule son fils autiste –, était aussi bien connue pour ses rôles dans des séries américaines, comiques comme Cheers ou d’horreur comique comme Scream Queens, où elle a donné la réplique à Jamie Lee Curtis.

Celle-ci rappelle dans un message leurs désaccords politiques; Kirstie Alley, membre de l’église de Scientologie, soutenant avec virulence Donald Trump, mais aussi leur «respect mutuel et une connexion». Elle insiste aussi sur ses qualités d’actrice comique et son côté «maman ours» auprès de ses enfants.

Kelsey Grammer, la co-star de Kirstie Alley dans Cheers, a sobrement déclaré à Variety qu’il «l’aimait», tandis que le chanteur-compositeur country Travis Tritt a indiqué sur Twitter qu'il était «choqué et attristé par la nouvelle».

