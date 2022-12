Une suite au film «The Holiday» serait en préparation

Le film The Holiday, paru en 2006 et devenu depuis un classique du temps des Fêtes, aurait bientôt une suite, selon ce qu'avancent plusieurs médias britanniques.

En effet, plus de 15 ans plus tard, la suite du film Les Vacances, qui mettait en vedette Cameron Diaz, Jude Law, Kate Winslet Jack Black serait déjà en préparation.

• À lire aussi: Il y aura 3 nouveaux Contes pour tous et on capote

• À lire aussi: 12 films québécois qui sont devenus des incontournables du temps des fêtes

Selon le journal The Sun, tous les acteurs principaux seront de retour dans ce deuxième volet de l'histoire qui nous apprendra où en sont rendu les personnages et leur couple. Le film, dont le tournage doit débuter en 2023, devrait se passer à la fois en Europe et aux États-Unis, comme c'était le cas pour le premier.

Dans The Holiday, la Britannique Iris (Winslet) échange sa maison avec l'Américaine Amanda (Diaz) pour la période des Fêtes. Les deux femmes trouvent l'amour lors de leur aventure de l'autre côté de l'océan.

À voir aussi sur le Sac de chips:

s

s