Céline révèle sa scène préférée de Titanic et ce n’est pas quand le gars se cogne sur l’hélice géante

Voici le moment Céline de la semaine, l'occasion de revisiter la longue carrière de la chanteuse.

Dans une apparition au talk-show d’après-midi Rosie en 1997, Céline était allée faire la promotion de son nouvel album Let’s Talk About Love.

À l’époque, la pièce de l’album qui faisait le plus jaser était Tell Him, son duo avec la grande Barbra Streisand.

Mais sur l’album se trouvait également une autre pièce qui avait été composée pour un film qui allait paraître quelques semaines plus tard.

On parle évidemment ici de My Heart Will Go On, du film Titanic.

Comme Céline avait enregistré la pièce titre, elle a eu la chance de voir le film avant tout le monde.

«Attendez de voir ça. En plus d’avoir le plus gros budget pour faire un film extraordinaire, c’est une terrible tragédie, mais c’est incroyable.»

Céline, qui à l'époque n’avait que 29 ans, décrit un passage du film qui l’a particulièrement ébranlée:

ATTENTION, DIVULGÂCHEURS POUR TITANIC:

«[...] ça va vous crever le coeur. Quand les gens attendent la mort. Quand une mère, dans son lit, chante des berceuses à ses enfants et elle voit l’eau passer sous la porte. Elle sait ce qui s’en vient, ses enfants ne le savent pas, et elle attend», raconte Céline.

«Il y a aussi un vieux couple, on le sait les femmes et les enfants pouvaient partir en premier, et les hommes devaient rester sur le bateau. Dans le film, on voit une vieille dame dire «non je veux rester avec toi mon amour», et ils ont attendu la mort ensemble.»

C’est vrai que c’était triste ce bout-là.

La chanteuse raconte que malgré que le film dure plus de trois heures (on vous rappelle qu’il était sur deux cassettes VHS), elle n’a pas vu le temps passer.

Après ce segment, le passage de Céline à l’émission de Rosie O’Donnell prend un virage étrange alors que le guru de l'entraînement Richard Simmons arrive sur le plateau. Mais on en parlera un autre jour.

