15 personnes que le Québec ne connaissait pas au début de 2022

L'année s'achève, l’heure est aux bilans.

Aujourd’hui, on se penche sur l’apparition dans notre actualité québécoise de plein de nouvelles personnes dont on ignorait totalement l'existence jusqu'à janvier dernier.

Voici 15 nouvelles personnes qui sont entrées dans nos vies cette année:

1- Senior

Photo d'archives Pierre-Paul Poulin

Rappelez-vous, l’année a commencé en force. En janvier 2022, le Québec a fait la connaissance de James Awad, a.k.a Senior, l'influenceur qui a organisé le fameux vol d’influenceur vers Cancún qui a complètement dérapé.

Capture d'écran Instagram

Les images du party dans l’avion ont fait le tour du monde et plusieurs personnes ont dû répondre de leurs actes.

James Awad a fait une conférence de presse pour se défendre, mais ne s’est jamais excusé de rien. Il a aussi fait les manchettes pour être rentré au pays en voiture de location U-Haul comme il était interdit de vol. Depuis, il a sorti un album de rap intitulé «Ostrogoth» en l’honneur du qualificatif utilisé par Justin Trudeau pour décrire le comportement des fêtards.

2- La «pilote qui vapote»

Le Sac de Chips

Dans la foulée du scandale du «Sunwing Gate», une Québécoise a fait les manchettes à l’international avec une photo d’elle qui fume illégalement une cigarette électronique à bord de l’avion de Sunwing. C’est que la «vapoteuse» étudiait pour devenir pilote d’avion, ce qui a évidemment soulevé l’indignation de son milieu.

Vanessa Sicotte, ou la «pilote qui vapote», a finalement été réprimandée pour ses agissements lors du vol désastreux de Sunwing vers Tulum en décembre dernier.

Instagram

Elle a remis sa licence à Transports Canada et a été suspendue pendant 21 jours, du 3 au 24 mai dernier.

Quelques mois plus tard, Vanessa Sicotte fait de nouveau la manchette grâce à une vidéo publiée sur les réseaux sociaux dans laquelle elle se filmait en buvant de l’alcool au volant. Après avoir suscité la controverse, l'influenceuse a affirmé que tout était arrangé et que le but de la vidéo était de sensibiliser.

Aux dernières nouvelles, la «pilote qui vapote» a changé de carrière. Elle s’est partie un Onlyfans et collabore même avec notre Hélène Boudreau nationale. Elle a aussi essayé de vendre ses implants mammaires.

3. Marie-Ève Rancourt

L'ex-candidate solidaire dans Camille-Laurin, Marie-Ève Rancourt, s'est fait prendre la main dans le sac (ou plutôt dans la boîte aux lettres) en train de voler un dépliant du chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon, qui était l'un de ses adversaires dans la circonscription montréalaise.

Elle avait retiré sa candidature quelque temps après l’incident, laissant le champ libre à PSPP qui a finalement été élu.

4. Juraj Slafkovsky

Martin Chevalier / JdeM

Les amateurs de hockey attendaient le repêchage de la LNH 2022 avec impatience.

En plus de se dérouler à Montréal, le CH avait en main le premier choix au repêchage. Bien que plusieurs experts croyaient que le Kent Hughes allait arrêter son choix sur l’Ontarien Shane Wright, le directeur général du Canadien a fait du slovaque Juraj Slafkovsky son premier choix.

Martin Chevalier / JdeM

L’attaquant de 18 ans a depuis récolté 8 points en 21 rencontres dans l’uniforme du CH, dont 4 buts.

5. Ismaël Koné

Photo Martin Alarie

À seulement 20 ans, Koné vient de vivre son premier Mondial avec le Canada. Il a participé aux trois défaites de l’équipe en phase de groupe, mais a marqué un but.

Il a disputé la totalité de ses 26 matchs dans la Major League Soccer (MLS) avec le CF Montréal en 2022, marquant deux buts tout en ajoutant cinq passes décisives.

Malheureusement pour les partisans du Onze montréalais, l’équipe a confirmé en décembre que le milieu Ismaël Koné sera transféré au Watford FC, en deuxième division anglaise, à compter du 1er janvier prochain.

6. Jeanick Fournier

Photo courtoisie, Mélanie Bernier

Originaire du Saguenay, la chanteuse de 49 ans a remporté Canada’s Got Talent.

En plus d’avoir ému les juges lors de sa performance de la chanson «I Surrender» de Céline Dion, Jeanick Fournier a gagné le cœur des Québécois quand une vidéo d’elle qui chante en donnant le bain à une patiente est devenue virale.

Capture d'écran CITY TV

À sa sortie, l’album de Jeanick Fournier s’est tout de suite installé au sommet du top album québécois, en plus de se positionner à la 13e place du palmarès Billboard des albums canadiens.

7. Krystel (et le reste des Académiciens)

Star Académie était de retour à l’hiver 2022 et le public a découvert une nouvelle cuvée de chanteurs. Outre la gagnante Krystel Mongeau, le Québec a apprécié les performances de Audrey-Louise Beauséjour, Éloi Cummings, Camélia Zaki et Édouard Lagacé pour ne nommer que ceux-là.

8. Kent Hughes

Martin Chevalier / JdeM

Âgé de 54 ans et originaire de Beaconsfield, le québécois Kent Hughes est le nouveau directeur général du Canadien de Montréal. Après s’être occupé de la carrière de plusieurs joueurs vedettes comme Patrice Bergeron, Kristopher Letang et Vincent Lecavalier, il se joint au CH pour remplacer Marc Bergevin et lancer une reconstruction de l’équipe.

9. Kateri Champagne Jourdin

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Première femme autochtone à faire son entrée à l’Assemblée nationale, Kateri Champagne Jourdain a été élue sous les couleurs de la CAQ dans la circonscription de Duplessis.

Marcel Tremblay/Agence QMI

La nouvelle ministre de l’Emploi s’est dite fière de la campagne électorale qui l’a amenée aux quatre coins de la deuxième plus grande circonscription de la province.

10. Élodie Costa

Capture d'écran

L'influenceuse française de 41 ans, Élodie Costa, a attiré près de 600 personnes dans un A&W sur le Plateau Mont-Royal en octobre dernier et personne ne comprenait pourquoi.

C’est que si elle n’était pas encore connue au Québec, elle est très populaire en France, où elle a été propulsée vers la célébrité par son court passage à The Voice.

Son compte Instagram compte 42 000 abonnés, sa chaîne Youtube 40k et son compte TikTok, 939k abonnés. Élodie accumule les millions de vues sur ses chansons, notamment Mélodie, Baisse pas les bras et Tout ira mieux demain.

Atteinte de nanisme, elle aborde sa condition avec le sourire et la franchise. Elle mesure 1,12 mètre et aime faire de sa différence une force.

11. La madame de la pub de CAQ

Capture d’écran

À l’approche des élections provinciales, la Coalition Avenir Québec a martelé sa nouvelle (et étrange) publicité sur toutes les tribunes.

On pouvait y voir une dame vanter le premier ministre François Legault et plusieurs ont trouvé ça ben bizarre.

Faisons-nous à nouveau plaisir:

La famille de la citoyenne âgée de la Mauricie s'est indignée que celle-ci ait reçu seulement 250$ pour sa participation à la publicité.

12. Le trio de la controverse d’OD ( et le reste des candidats)

Ça a brassé pas mal à Occupation double cette année. Le public québécois a réagi fortement à l’attitude de Isaack, Philippe et Félix, accusés d’avoir fait de l’intimidation sur certains candidats lors de leur passage dans l’aventure.

Après avoir reçu de nombreuses plaintes de la part du public, la production a finalement décidé de retirer le trio de l’émission.

Isaack a pris le temps de s’excuser sur les réseaux sociaux après la finale. Le mannequin de 24 ans dit souhaiter s’éloigner du «négatif» et de la lourdeur entourant cette histoire.

13. Jacob, Kharl et Mathieu de l’île de l’amour (et le reste des candidats)

L’île de l’amour était de retour le printemps dernier à TVA et comme OD, l’émission avait son trio controversé.

Jacob, Kharl et Mathieu ont beaucoup fait jaser grâce à l’histoire du «cellulaire-gate». Le trio avait réussi à avoir accès à internet pour communiquer avec l’extérieur et avoir des informations sur l’aventure. Le public était fâché contre les tricheurs, mais Mathieu a tout de même fini par gagner le show.

14. Jay Scott

Joël Lemay / Agence QMI

Le chanteur Jay Scott a connu une montée en popularité en 2022 notamment grâce sa chanson à succès «Copilote», en collaboration avec le rappeur Fouki.

Joël Lemay / Agence QMI

Tout le monde se rappelle d’ailleurs de Ginette Reno qui remet le prix de Chanson de l’année à «Capitole», de Funky.

15. Andrew Tate

Photo tirée du site web d’Andrew Tate

L’ancien kickboxeur, reconnu pour son style de vie extravagant, est particulièrement populaire auprès de jeunes hommes sur les réseaux sociaux.

En 2016, il a été expulsé de la version britannique de la téléréalité Big Brother après la diffusion d'une vidéo dans laquelle on pouvait le voir frapper une femme avec une ceinture, même si la femme affirmait que cela s’était fait avec son consentement.

L’année suivante, l’homme de 35 ans a tweeté − avant d’être banni de la plateforme − que la dépression, «ce n'est pas réel» et que les victimes de viol devraient «porter une part de responsabilité». Il aurait aussi tenu des propos racistes et homophobes.

Bien sûr, plusieurs le connaissaient avant le début de 2022, mais le grand public l’a découvert cette année, alors qu’il a été banni de tous les réseaux sociaux et réduit au silence.

